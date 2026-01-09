Flamengo rechazó oferta millonaria desde Europa por Jorge Carrascal

Jorge Carrascal , quien se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del fútbol sudamericano gracias a su consolidación en el Flamengo, institución que tomó una decisión firme: rechazar una oferta millonaria procedente del fútbol italiano y blindar a uno de sus jugadores más determinantes.

La propuesta, cercana a los 20 millones de euros, llegó desde la Serie A, donde un club histórico intentó seducir al mediocampista cartagenero. Sin embargo, la respuesta del equipo carioca fue tajante. Desde la directiva dejaron claro que el colombiano no está en venta por debajo de la cláusula de rescisión, fijada en una cifra cercana a los 40 millones de euros, un monto que refleja no solo su valor de mercado, sino su peso dentro del proyecto deportivo.

Para el cuerpo técnico, encabezado por Filipe Luís, el volante creativo es una pieza estructural dentro de un esquema que combina intensidad, talento y ambición continental. En palabras que circulan en el entorno de Flamengo, el entrenador considera que “retener a los jugadores diferenciales es fundamental para competir al máximo nivel”, una frase que resume la filosofía actual del Mengão.

El estratega brasileño, recientemente ratificado en su cargo, entiende que la continuidad de figuras como Carrascal permite sostener una identidad futbolística y aspirar nuevamente a los títulos locales e internacionales. El campeón de la Copa Libertadores no quiere desarmar su columna vertebral justo cuando busca prolongar su dominio en Sudamérica.

La historia del mediapunta de la Selección Colombia es la de una evolución constante. Formado en el fútbol nacional y con experiencias previas en clubes como River Plate y el Dínamo de Moscú, su llegada al balompié brasileño marcó un punto de inflexión. En Río de Janeiro encontró el escenario ideal para explotar su talento, ganar regularidad y asumir un rol protagónico.

Su adaptación fue rápida. Técnica depurada, desequilibrio en el uno contra uno y una visión de juego cada vez más madura lo convirtieron en un futbolista determinante en partidos decisivos. No es casualidad que su nombre aparezca en la órbita de equipos europeos ni que sea considerado uno de los activos más valiosos del club.

El interés desde Europa no se limitó a Italia. También hubo sondeos desde Francia, lo que confirma que el nivel mostrado por el colombiano trascendió fronteras. Aun así, la postura institucional fue clara: solo una oferta que alcance el valor estipulado en el contrato podría abrir la puerta a una negociación.

Desde la dirigencia de Flamengo consideran que venderlo por menos sería un mensaje equivocado tanto para el plantel como para la afición. “No estamos obligados a desprendernos de nuestras figuras”, habría sido otra de las frases que circulan internamente, reforzando la idea de que el club prioriza lo deportivo por encima de la urgencia financiera.

Por ahora, Jorge Carrascal seguirá deslumbrando en el Maracaná, convertido en símbolo de un equipo que no quiere soltar a sus joyas. Más que una noticia de traspasos, su permanencia representa una declaración de intenciones: competir, ganar y sostener el talento que hace vibrar a la tribuna.