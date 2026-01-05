James listo para firmar con su nuevo equipo: ya inició la pretemporada

James Rodríguez vuelve a ocupar un lugar central en el tablero del fútbol internacional. Esta vez no es por una actuación con la Selección Colombia, ni por un gol de antología, sino por una posible decisión que podría redefinir el tramo final de su carrera.

Todo apunta a que su llegada a la Major League Soccer para vestir la camiseta del Columbus Crew, sería con uno de los contratos más importantes en la historia reciente del club estadounidense.

De acuerdo con la información conocida, el mediocampista cucuteño estaría muy cerca de acordar un vínculo que rondaría los cinco millones de dólares por temporada, una cifra que lo convertiría en el jugador mejor pagado. Por ello, mismo el '10' ya dio inicio a su pretemporada.

A sus 34 años, el ’10’ colombiano analiza cada paso con la lupa puesta en un objetivo mayor: llegar en plenitud de condiciones al Mundial de 2026, que se disputará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, competir en una liga en crecimiento, con exigencia física controlada y una agenda flexible.

La eventual salida definitiva de Club León abrió el abanico de opciones. Se habló de regresos emotivos a Sudamérica, de propuestas en ligas emergentes e incluso de un retorno al fútbol colombiano. Sin embargo, ninguna con la visibilidad internacional como lo hace el proyecto del Crew, protagonista de la MLS y con aspiraciones claras de mantenerse en la élite.

Desde el entorno de James se ha filtrado que la negociación avanza con cautela, pero con optimismo. Aunque no se han producido declaraciones oficiales, el interés es mutuo. Columbus busca un líder con jerarquía, experiencia europea y capacidad para marcar diferencias en partidos cerrados.

La MLS, además, atraviesa una etapa de expansión mediática sin precedentes. La llegada de figuras como Lionel Messi cambió el mapa de la liga y elevó su prestigio global. En ese ecosistema, la incorporación de un referente cafetero no solo fortalecería el nivel futbolístico, sino que ampliaría el impacto comercial.

Para Columbus Crew, el fichaje sería una apuesta integral. Dentro del campo, ganaría visión, precisión en la pelota quieta y liderazgo natural. Fuera de él, sumaría camisetas vendidas, atención de patrocinadores y mayor presencia en medios internacionales. No es casualidad que desde la directiva se entienda la posible contratación como una inversión y no como un gasto.

Mientras el mercado sigue su curso y las conversaciones avanzan, el futuro de James Rodríguez mantiene en vilo a la afición colombiana. La posibilidad de verlo brillar en la MLS, con la mira puesta en la cita orbital, ilusiona sobre ver una gran versión de su rendimiento con la Selección Colombiade cara al Mundial 2026.