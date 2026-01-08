La drástica medida que tomaría Millonarios tras fichaje de Falcao

Después de seis meses sin regularidad competitiva, Radamel Falcao García, quien se entrenaba en solitario para regresar a un equipo se convirtió en el flamante fichaje de Millonarios en el 2026. Todo inició con una campaña de comunicación que tomó cada vez más fuerza con mensajes incógnitos que acercaron al ‘Tigre’ nuevamente al club de sus amores.

Vea también: Figura de Selección Colombia firmaría con Manchester City por 20 millones de euros

Por medio de las redes sociales, escribieron, “The Last Dance!”, el último baile en español. La publicación tuvo más de 2,800,000 de vistas. El siguiente día anunciaron esa sorpresa que tenía que ver con el regreso de Falcao García.

Aparte de Falcao, el equipo ya empieza a preparar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana con Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, este último, que no ha sido oficializado, pero que ya estaría a detalles de ser presentado. El club estaría buscando a un defensor central.

EL MERCADO DE FICHAJES DE MILLONARIOS YA HABRÍA ACABADO

Mientras se especula con la necesidad de traer a otro defensor central para pelear con Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Alex Moreno Paz, la versión del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez apunta a otra cosa.

Le puede interesar: Mourinho puso mano dura a Richard Ríos: hubo castigo

Reforzarse con otro defensor central parece una necesidad para tener cinco en la posición y para que Hernán Torres tenga de dónde elegir. Sin embargo, el hecho de la reducción de jugadores inscritos de 30 a 25, complica a las plantillas que tendrían que descartar algunas contrataciones, o a los canteranos enviándolos a otros clubes.

Bajo ese panorama, Alexis Rodríguez afirmó en su cuenta de X, que, lejos de pensar en fichar a un defensor, el mercado de fichajes parece cerrado para Millonarios. “Con Falcao se cerró el mercado de fichajes. El tema de los 25 en nómina limita y no se puede ir el dinero en indemnizaciones por cortar contratos”, reveló Rodríguez.









Dentro de esa reducción de contratos, todavía faltan algunos jugadores por definir sus respectivas salidas. Entre ellos, está Santiago Giordana y Luis Marimón que saldrían en condición de préstamo. Nicolás Arévalo saldría a Europa y, seguramente saldrá Nicolás Giraldo a quien se le busca la salida para ir sacando fichas para tener 25 inscritos en el 2026.

Terminar el mercado de fichajes en este momento con la contratación rutilante de Falcao García es una medida drástica, pues, parece una nómina corta con pocos zagueros centrales para todo lo que tendrá Millonarios encima con la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

Lea también: Luis Díaz desata locura en el mercado europeo con sus cifras

Para definir a esos 25 inscritos, el club ya confirmó las salidas de Iván Arboleda, Jhonatan González, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios, Bruno Sávio, Juan José Ramírez, Néiser Villarreal, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales y Neymar Sánchez. Se espera que tampoco sigan Santiago Giordana, Nicolás Arévalo, Nicolás Giraldo y Luis Marimón, este último que reforzaría a Llaneros.