Flamengo vs. Lanús EN VIVO: Recopa Sudamericana HOY ¿dónde ver? Hora y canal

El Flamengo del colombiano Jorge Carrascal, vigente campeón brasileño y de la Libertadores pero presionado por un mal comienzo de temporada, disputa el jueves el título de la Recopa Sudamericana con un Lanús tranquilo, ya que le basta con el empate tras haberse impuesto por 1-0 en el partido de ida en Argentina.

El conjunto de Río de Janeiro está obligado a vencer por al menos dos goles de diferencia en el partido de vuelta para alzar su primer título esta temporada, tras los cuatro logrados el año pasado, mientras que el vigente campeón de la Copa Sudamericana puede hacer historia con un empate en el Maracaná.

¿Cómo se define el campeón de la Recopa Sudamericana 2026?

En caso de una victoria de los locales por un solo gol de diferencia, los penaltis decidirán al vencedor del duelo anual entre el campeón de la Libertadores y al campeón de la Sudamericana.

Lanús, comandado por el técnico Mauricio Pellegrino alineará en el Maracaná el mismo equipo ofensivo con el que se impuso la semana pasada, pero posiblemente cambiará sus estrategia por una más defensiva y en la que intentará aprovechar los contragolpes.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Flamengo vs. Lanús

El partido correspondiente al partido de vuelta de la Recopa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este jueves 26 de febrero a partir de las 7:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en México, países del centro y Suramérica por ESPN y por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En se podrá disfrutar del compromiso por Movistar+, Movistar Liga de Campeones o Vamos, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, beIN SPORTS o fuboTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas

España: 1:30 horas del viernes 27 de febrero.