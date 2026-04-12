Flick confía en la remontada en Champions: "No necesitamos un milagro"

Tras el triunfo de este sábado ante el Espanyol en el derbi todo parece indicar que el Barcelona será el nuevo campeón de la Liga de España, por lo que el cuadro de Hansi Flick se concentra en la remontada en Champions.

El cuadro culé perdió el juego de ida de los cuartos de final de la competencia europea ante el Atlético de Madrid, pese a un triunfo previo en Liga, por lo que el mismo mandamás del equipo, Hansi Flick, optó por enviar un mensaje de cara al juego de vuelta.

"No necesitamos un milagro, solo un buen partido, y eso podemos hacerlo. El miércoles fuimos mejores y controlamos la segunda mitad. Todo es posible. Este sábado, tras el 3-1, hemos metido el 4-1 directamente. Sé que el Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también, y estamos preparados. Vamos a luchar"

Flick espera contar con el defensa Gerard Martín, que ha sufrido un contratiempo físico este sábado pero que, en palabras del técnico, "no es una lesión importante y podrá jugar".

Y sobre el centrocampista Frenkie de Jong, que reapareció en los últimos minutos tras superar una lesión, ha señalado que no sabe "si podrá jugar más de 45 o 60 minutos" en el Metropolitano.

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Flick ha admitido que ha intentado gestionar los minutos de sus futbolistas pensando en el próximo partido, pero que "la historia ha sido distinta a lo esperado en la primera mitad", tras el 2-1 del Espanyol y la mejoría de los blanquiazules, y que han tenido que "cambiar un poco la idea".