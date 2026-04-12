VIDEO: garrafal error y tremendos golazos sacuden el clásico Medellín vs. Nacional

Minuto 3 del clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, y, de manera inesperada, llega la apertura en el marcador a favor del equipo que es dirigido por Alejandro Restrepo.

Inicio intenso

El experimentado defensa central izquierdo William Tesillo, de Nacional, se equivocó en salida y el rival terminó marcando. Daniel Cataño, tras un rebote que dejó David Ospina, mandó la esférica a guardar.

Rápido se repuso la escuadra entrenada por Diego Arias. Al minuto 7, después de un tiro de esquina, el extremo izquierdo Andrés Sarmiento apareció para anotar un verdadero golazo.

Luego, al 9, Juan Manuel Rengifo, después de un error en salida del Deportivo Independiente Medellín, enganchó y dejó a un rival en el camino para convertir el 2 a 1 parcial.

Pero las emociones no pararían ahí, pues al minuto 25, Daniel Londoño, que se aventuró a atacar, remató de media distancia y sorprendió a David Ospina para marcar el empate a 2 goles.

Los videos de los tres goles del clásico paisa, que se sacude, como era de esperarse, no tardaron en hacerse virales a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter.

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¿El mejor clásico del país?

Más que entretenido comenzó el clásico de la capital del departamento de Antioquia, que para muchos amantes del deporte rey es el más importante del fútbol profesional colombiano.



Tanto Atlético Nacional como Deportivo Independiente Medellín saltaron a la cancha con sus mejores hombres. Ambas escuadras llegaron a este encuentro con un similar nivel de juego.

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Así formaron ambos clubes

Formación del conjunto rojo: Éder Chaux; Esneryder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Daniel Cataño, Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.



Formación de la escuadra verde y blanca: David Ospina; William Tesillo, Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.















