Millonarios hizo último anuncio antes del clásico vs. Santa Fe

Este domingo 12 de abril, se llevará a cabo uno de los partidos más importantes del fútbol profesional colombiano. Millonarios FC tendrá que medir fuerzas con su rival de toda la vida, Independiente Santa Fe.



Este crucial compromiso se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Se espera que el principal escenario deportivo de la ciudad esté repleto para el clásico capitalino.

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Se acercan las finales

El cotejo, cabe mencionar, corresponde a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año. Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la fase final del certamen.



Tanto Millonarios como Santa Fe están obligados a ganar. Si el conjunto rojo y blanco sale vencedor, llegará a 22 puntos y seguirá soñando con la clasificación. Por su parte, si el albiazul consigue el triunfo, sumará 24 unidades.

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Falcao en la lista

Y precisamente sobre el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos, en las últimas horas, este realizó un último anuncio de cara al clásico. Se trata de la lista de convocados para el duelo.



Entre los citados aparecen figuras como Andrés Llinas, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, David M. Silva, Radamel Falcao García, Leonardo Fabio Castro y Rodrigo Contreras. A continuación, la lista completa:

El equipo azul llega al clásico capitalino tras perder, entre semana, contra O’Higgins FC de Chile por el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Millonarios avanzó en el torneo tras eliminar a Atlético Nacional de Medellín.



"Millonarios cayó 2-0 en su visita a O’Higgins FC en el debut por la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana, en un encuentro que se resolvió con goles en momentos clave", señaló el club tras aquel cotejo.

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Derrota en Copa

"El conjunto local abrió el marcador temprano y amplió la diferencia en el tramo final del partido, mientras que Millonarios intentó encontrar espacios sin lograr concretar sus opciones. Ahora, nuestro próximo partido por este torneo será contra Boston River este miércoles 15 de abril a las 9:00 p.m. en El Campín", terminó.





