FC Barcelona

Flick no desecha la Copa del Rey: "tenemos que creer"

Barcelona sufrió una goleada en el juego de ida ante el Atlético de Madrid.
Nicolás Restrepo Guaqueta Agencia Efe
Hansi Flick, DT del Barcelona.
Hansi Flick, DT del Barcelona, reconoció el mal momento del equipo. // AFP

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, cree que remontar el 4-0 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid será "difícil, pero no imposible", por lo que ha instado a jugadores a "darlo todo" en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Spotify Camp Nou.

Así lo ha asegurado el técnico alemán en una entrevista que ha concedido al canal oficial de Youtube del FC Barcelona con motivo de los 100 partidos en el banquillo azulgrana que cumplirá el próximo sábado en el partido LaLiga EA Sports frente al Villarreal.

"Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo durante esos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados. Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético", ha argumentado al ser preguntado por el partido de vuelta de la competición del KO.

El FC Barcelona atraviesa un momento clave en la temporada 2025-2026, marcado por su lucha por el título de LaLiga y la exigencia de competir al máximo nivel en Europa. El equipo dirigido por Hansi Flick ha mostrado una mezcla de solidez ofensiva, liderazgo en la tabla y algunos altibajos que mantienen el debate abierto sobre su rendimiento global.

La temporada del Barça no ha estado exenta de dificultades. Aunque el equipo ha mostrado partidos de gran nivel y goleadas importantes, también ha sufrido derrotas que han generado críticas y cuestionamientos sobre su funcionamiento, especialmente ante rivales de alto nivel o en partidos clave.

