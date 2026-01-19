Logo Deportes RCN Vertical
FC Barcelona

Flick no se guardó nada contra el arbitraje: "Todo el mundo lo ha visto"

Barcelona perdió ante la Real Sociedad y cedió terreno en la disputa por LaLiga.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona // AFP

El Barcelona sufrió una derrota ante la Real Sociedad en un partido en el que volvió a evidenciar problemas de regularidad y control del juego dejando la Liga con chances para su rival, el Real Madrid.

Ahora, tras el compromiso el entrenador del club culé, Hansi Flick, habló sobre el rendimiento de sus dirigidos y sentenció la derrota como un caso aislado.

"El resultado no refleja nuestro partido. Hemos creado muchas ocasiones. Al final, hay días en los que inviertes mucha energía, pero no tienes suerte. Aprecio lo que vimos. Es cierto que pudimos defender mejor un par de acciones, pero me gusta lo que vi porque jugamos bien", aclaró ante los medios en rueda de prensa tras el compromiso.

Lea también

Del mismo modo, el alemán habló sobre Joao Cancelo, quien se lleva todas las miradas por estos días y quien "puede jugar en las dos bandas. Decidimos que saliese por Balde. Puede jugar en esas dos posiciones, es lo que puedo decir".

Por otro lado, el entrenador habló sobre el arbitraje y como afectó el resultado del juego pero sin llegar a escalar sus declaraciones ante posibles sanciones.

Lea también

"Es un tema de los jugadores. Creo que Frenkie (De Jong) lleva razón, pero no quiero perder energía en esto. Todo el mundo lo ha visto en televisión y en el césped. Lo aceptamos, sin más", concluyó.

Con esta derrota, el Barcelona suma un nuevo tropiezo en una temporada marcada por la irregularidad, mientras que la Real Sociedad reafirma su fortaleza como local y su capacidad para competir de igual a igual ante los grandes.

