Xabi Alonso 'caería de pie': llegaría a la Premier League

Sin duda, el Real Madrid tomó una radical decisión hace un par de días al despedir a su entrenador, Xabi Alonso, por lo que Álvaro Arbeloa se hizo cargo del club a mitad de temporada.

La salida se produce apenas unos meses después de que Alonso fuera presentado como entrenador del Real Madrid, firmando contrato en junio de 2025 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, donde había consolidado su reputación como uno de los técnicos más prometedores del fútbol europeo.

En su etapa en el Real Madrid, Alonso lideró al equipo en 34 partidos, con un balance de victorias y derrotas que no satisfizo las altas expectativas del club, que vive bajo la presión constante de competir por todos los títulos en cada temporada.

La salida de Alonso se suma a la lista de entrenadores que han dejado el Real Madrid en tiempos recientes, reflejando el ambiente exigente y poco tolerante a periodos prolongados de adaptación en el banquillo del club más laureado de España.

Nuevo rumbo para Xabi ALonso

Ahora, el entrenador español podría caer de pie ya que tras su salida su nombre es uno de los más opcionados para conseguir ser el entrenador del Tottenham de la Premier League, esto ante los malos resultados conseguidos por Thomas Frank frente al equipo.

Todo parece indicar que la directiva del club buscaría la salida del mandamás e iniciaría negociaciones para contar con Alonso de cara a lo que será la próxima temporada, por lo que un entrenador interino asumiría el reto de terminar el semestre.