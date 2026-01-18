Pisa confirma nueva noticia con Juan Guillermo Cuadrado: ¿Cuándo regresa?

Infortunadamente, Juan Guillermo Cuadrado no ha podido mantenerse activo en el Pisa. Desde su llegada, el extremo ha sumado pocos minutos en su estadía en el club de la Toscana, y esperaba arrancar el 2026 de una buena manera saliendo de las lesiones. Sin embargo, en el regreso de la Serie A de Italia no ha podido regresar al equipo.

Por esta razón, el oriundo de Necoclí, Antioquia estuvo en Colombia pasando los días de descanso mientras espera recuperarse del golpe sufrido en el 2025. Juan Guillermo sufrió una lesión muscular que lo ha dejado afuera. Una distensión en el bíceps femoral izquierdo acabó con el año del ex Inter de Milan.

Después de sus vacaciones, Juan Guillermo Cuadrado ya regresó al Pisa y cuenta las horas para poder ayudar a su equipo que no la pasa bien en el rentado italiano. El club de la Toscana está en la penúltima casilla de la competencia a cuatro puntos de la salvación.

Alberto Gilardino ha sido cauto con la espera de Juan Guillermo Cuadrado y el entrenador italiano volvió a dar un parte acerca del estado de la recuperación del antioqueño. En reiteradas ocasiones, el exdelantero afirmó que Cuadrado le daba experiencia a la institución.

¿CUÁNDO REGRESA JUAN GUILLERMO CUADRADO A LAS CANCHAS CON PISA?

El cambio de equipo y mantenerse en Europa era un deseo personal de Juan Guillermo Cuadrado en busca de estar en el radar de la Selección Colombia para el Mundial de 2026. Pero, en medio de esa ilusión, las lesiones volvieron a complicar al colombiano que no regresa a las canchas desde el 7 de noviembre del 2025.

Ya acumula diez partidos sin jugar y dos meses sin figurar. En Pisa nadie sabe nada acerca de la evolución de Juan Guillermo Cuadrado. De hecho, Alberto Gilardino aseguró que no hay una fecha concreta de su vuelta a los escenarios deportivos, una situación que complica al extremo y al club en esa necesidad por salvarse del descenso.

En la rueda de prensa tras enfrentar a Atalanta, Alberto Gilardino aseguró que el tema es una incógnita, “aún no tengo una fecha exacta para el regreso de Juan Guillermo Cuadrado; todavía tiene que volver a correr, y no tengo un tiempo concreto por fuera”.

Bajo ese panorama, sería difícil que Juan Guillermo pueda regresar a la competencia para el partido de la siguiente fecha en el que Pisa necesita sacar adelante el resultado frente al Inter, nada más ni nada menos que con el líder de la Serie A.

A falta de cuatro meses para conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026, sería un poco complicado que el entrenador argentino pueda tener en cuenta al antioqueño que no juega desde hace dos meses y que no se sabe exactamente cuándo se dará su regreso a las canchas.