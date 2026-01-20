Flick pasa página tras la caída en La Liga: "solo fue un partido"

Inicia una nueva semana de Champions League y lo cierto es que el Barcelona se prepara para un duelo más que decisivo, aunque no quitan la mirada de LaLiga, en donde buscan hacerse con el título pese a la cercanía con el Real Madrid.

El equipo dirigido por Hansi Flick ha mostrado momentos de buen fútbol esta campaña, pero también ha sufrido tropiezos que lo mantienen en la cima de la clasificación liguera y con la urgencia de mejorar su consistencia competitiva si quiere optar por títulos grandes en todas las competiciones.

El próximo objetivo para el Barcelona es su encuentro de Champions League contra el Slavia Praga, programado para el martes 21 de enero de 2026 en el Fortuna Arena de Praga.

Ahora, como parte de la previa del compromiso el entrenador del cuadro culé, Hansi Flick, habló sobre el momento que vive el club y la importancia de ganar el próximo compromiso ante el Slavia Praga.

“Esto es la Champions y siempre hay presión.. El Slavia es un equipo que defiende muy bien, que presiona muy alto. Hemos tenido tiempo para preparar este partido y queremos ganar los dos que nos quedan. Queremos los seis puntos”, destacó.

Del mismo modo, el entrenador habló sobre el rival que enfrentará en esta séptima fecha de la fase de liga de la Champions, en donde necesita un triunfo.

“Es un equipo que defiende bien, que genera peligro en las transiciones. La Champions siempre te exige estar a un gran nivel. Será un partido difícil, pero tenemos confianza en poder sacarlo adelante”.

Para finalizar, Flick habló sobre el partido ante la Real Sociedad en donde perdió y cedió puntos en la Liga de España.

“Sólo fue un partido y jugamos bien, que es lo importante. Tenemos confianza en lo que hacemos y completamos un buen partido”.