Florentino Pérez envió contundente mensaje al Real Madrid antes de la vuelta de Champions

Sin duda, el Real Madrid no vive su mejor momento, pues el club blanco cuenta con pocas chances de hacerse con la Liga de España y lo cierto es que la Champions también parece escapar.

El presidente del equipo, Florentino Pérez, envió un mensaje a los jugadores en el acto de entrega de insignias de 2026 a los socios blancos, dejando un recado para sus jugadores en Champions.

"Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid", declaró.

"Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", agregó.

También destacó cómo se encuentra en estos momentos su estadio, el Santiago Bernabéu, del que dijo que ahora está dotado de "mayor confort y seguridad" con la vista puesta en los aficionados y socios.

"Está preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Es un orgullo para Madrid y para España", comentó.