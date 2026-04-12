¿Era penal para Millonarios? Daniel Torres responde por la polémica del clásico

El empate 1-1 entre Millonarios y Santa Fe dejó una de las acciones más discutidas del clásico: un posible penal sobre Radamel Falcao García que el árbitro decidió no sancionar. Tras el compromiso, Daniel Torres se refirió a la jugada y entregó su visión desde el terreno de juego, con un tono mesurado frente a la polémica.

“Creo que por el contacto que hubo, porque los dos vamos a disputar ese balón que entran y quizás por ello lo discuten”, explicó el mediocampista, reconociendo que la acción generó dudas tanto dentro como fuera del campo.

Torres evitó profundizar en críticas hacia el juez central y dejó claro el respeto del grupo por las decisiones arbitrales, pese a la controversia. “Y obviamente como siempre no opinamos de las decisiones del árbitro, hay quienes juzguen ello, si fue o no fue, pues él decidió que no era o por lo menos así se lo hicieron saber y ya está”, añadió, en línea con la postura institucional del equipo.

Sobre la reacción de Falcao en la jugada, el volante entendió la postura del delantero, quien reclamó la infracción tras el contacto en el área. “Creo que fue más por ello porque hubo contacto dentro del área y ahí uno como jugador siempre intenta, pues si vienes en el área de uno, pues pedir la falta y si es a favor, pues pedir el penal, pero pero es por el contacto solamente que hubo”, concluyó.

La jugada seguirá generando debate, mientras Millonarios suma un punto en un clásico que, más allá del resultado, volvió a encender la discusión arbitral.