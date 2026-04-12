"No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios": Falcao explota por arbitraje contra Santa Fe

La igualdad 1-1 entre Millonarios y Santa Fe dejó una fuerte polémica arbitral que marcó la conversación tras el clásico capitalino. La acción en cuestión fue un posible penal sobre Radamel Falcao García, que no fue sancionado por el juez Andrés Rojas y que desató reacciones tanto del delantero como del técnico Fabián Bustos.

En rueda de prensa, Falcao sorprendió al revelar un diálogo directo con el árbitro. Ante la pregunta de un periodista sobre si el propio Rojas le reconoció el error, el delantero respondió sin rodeos: “Dos veces”. La afirmación encendió aún más el debate sobre una jugada que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

El atacante profundizó en su análisis de la acción y cuestionó el criterio arbitral. “En su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance es que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul”, explicó.

Falcao insistió en que la infracción fue evidente. “Se nota muy claramente en el video cuando yo salto que voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota, porque la pelota está adelante mío”, agregó, cuestionando además la falta de intervención del VAR. “No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o es simplemente ir al VAR y apoyarse”.

Por su parte, el técnico Fabián Bustos también mostró su inconformidad, centrando su crítica en la ausencia de revisión. “Yo no entiendo por qué no se revisa, porque es una falta, obviamente para mí es penal, pero digo, ¿cuál es el problema de revisarla?”, afirmó.

El estratega fue más allá al señalar la importancia de utilizar la tecnología. “Que tome la decisión el árbitro, que la revise… porque Rada iba con posibilidad de hacer el gol”, concluyó. La jugada, lejos de cerrarse, sigue alimentando la controversia en el fútbol colombiano.