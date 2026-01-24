Delantero hincha de Nacional se acerca al ‘verdolaga’: reactivaron el interés

Atlético Nacional sabe que el año pasado quedó debiendo y que la obtención de la Copa BetPlay no logró satisfacer en totalidad a la hinchada, que se ha quedado con desazón luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores y la frustración de no poder llegar a la final de la última Liga BetPlay.

Pues bien, el equipo dirigido por el técnico Diego Arias ha sufrido algunas bajas y la hinchada todavía espera más incorporaciones de categoría que los ilusione de gran forma, por eso, las directivas del conjunto ‘verdolaga’ están en la búsqueda de un nuevo centro delantero que le compita el puesto al goleador Alfredo Morelos.

Delantero hincha del ‘verdolaga’ vuelve a estar en el radar de Nacional

En las últimas horas apareció el nombre de Gastón Verón como posible fichaje en Atlético Nacional, reportes indicaban que el delantero argentino ya tenía negociaciones avanzadas con el equipo verde de Antioquia, sin embargo, el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports aseguró que apenas es un nombre en la carpeta, pero que no hay nada confirmado.

Una información que apareció con otra que fue tomando fuerza este viernes 23 de enero, pues según el periodista Yony Gutiérrez de RCN Radio, el atacante colombiano Jeison Medina vuelve a estar fuertemente en la órbita de Nacional, jugador antioqueño que millita actualmente en Liga de Quito y que ha confesado abiertamente su deseo de vestir la camiseta del ‘verdolaga’.

¿Jeison Medina se acerca a Nacional?

Los dos nombres que maneja Nacional tienen diferencias que podrían inclinar la balanza a un lado, el hecho de que Medina sea colombiano no es un dato menor, pues ahorraría un cupo extranjero que se podría usar en otro sector de la cancha, además, otro aspecto para tener en cuenta es el sentido de pertenencia que Jeison tiene con la institución, a la que siempre ha querido representar.

Por último, está el precio en el mercado que tienen ambos futbolistas, pues según datos de Transfermarkt, pues el delantero colombiano de 30 años está tasado actualmente en 800 mil euros y tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2028.

Mientras que Gastón Verón (24 años) tiene un valor de 2 millones de euros, diferencias marcadas que podrían favorecer a Medina en su posible fichaje, recordando que Jeison “siempre ha gustado en Nacional” y que está en el radar desde diciembre tras su buenas actuaciones con Liga de Quito.