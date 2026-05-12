Fortaleza FC rompe con todo organizando la Copa Imposible 2026

La ciudad de Medellín y el Atanasio Girardot serán el epicentro de una de las competencias juveniles más importantes del continente, la realización de la Copa Imposible 2026, un certamen internacional Sub-17 organizado por Fortaleza FC en alianza con Novo Fútbol.

El evento se disputará del 24 al 30 de mayo y reunirá a 16 equipos de los equipos más fuertes del continente sudamericano, consolidándose como una vitrina de talento para las futuras estrellas del fútbol sudamericano y mundial.

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Fortaleza organiza la Copa Imposible 2026

La competencia contará con la presencia de clubes históricos y de enorme reconocimiento internacional como Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Chivas de Guadalajara, Universidad de Chile y Bolívar de Bolivia.

A ellos se suman representantes colombianos de gran tradición como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Fortaleza FC y la Selección Colombia Sub-17, entre otros equipos invitados que buscarán quedarse con el prestigioso título juvenil.

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Los partidos se disputarán en uno de los estadios más emblemáticos el FPC, tal como el estadio Atanasio Girardot, el Cincuentenario y la cancha Marte 1, tres sedes que permitirán acercar el torneo a miles de aficionados que podrán ingresas de manera gratuita Además, uno de los aspectos más destacados será que todos los encuentros tendrán entrada gratuita con el fin fomentar la participación de las familias y promover el deporte entre niños y jóvenes.

La dimensión internacional del torneo también se verá reflejada en la cobertura mediática. La Copa Imposible 2026 contará con transmisión oficial de ESPN y Disney+ Premium, garantizando una importante visibilidad para los equipos y jugadores participantes. Esto convierte al certamen en una plataforma de proyección internacional para las nuevas generaciones del fútbol sudamericano.

Resumen: Colombia (0) vs. Venezuela (1) | Conmebol Sub-17 2026