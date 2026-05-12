Santa Fe confirmó dos altas para el partido de vuelta contra América

Se acerca el cierre de los cuartos de final de la Liga Betplay y se definirá al primer semifinalista entre América de Cali e Independiente Santa Fe, los cuales ya jugarán el partido de vuelta en el Estadio El Campín.

El cuadro 'cardenal' se llevó un importante empate del Pascual Guerrero que incluso pudo llegar a ser victoria, pero Adrián Ramos negó la oportunidad. Ahora la serie se definirá en Bogotá, en el Estadio El Campín, escenario deportivo que verá el regreso de Franco Fagúndez y de Jeison Angulo a la convocatoria de Pablo Repetto.

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Convocatoria de Santa Fe para el duelo de vuelta contra América

Quedan solamente 90 minutos por jugarse en los cuartos de final de la Liga Betplay en la llave de América y Santa Fe, el clásico de rojos que dejó varias emociones en la ciudad de Cali, pero ahora todo llega a definirse en la capital del país.

Ambas escuadras han dado bastante de qué hablar a nivel nacional e internacional, ya que ambos han tenido destacadas participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero por ahora el objetivo está puesto en seguir avanzando en la liga para obtener una nueva estrella.

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Santa Fe, vino de menos a más en la competencia local, logró una clasificación milagrosa y se hace más fuerte el apodo del "campeón de la resiliencia", en especial si se toma en cuenta la nueva convocatoria de Pablo Repetto para el partido en El Campín.

En el listado del estratega uruguayo aparece uno de los nombres más importantes para el 'león' en la presente temporada, el de Franco Fagúndez, quien presentó una “lesión muscular del isquiotibial derecho” en el duelo contra Internacional de Bogotá, pero ya está recuperado y listo para volver a sumar minutos, mismo caso de Jeison Angulo, lateral izquierdo que tendría la oportunidad de volver a pisar el terreno de juego con Santa Fe.

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Algunos de los citados de América

En la lista aparecen figuras como Jean Paulo Fernandes, Ómar Bertel, Carlos Sierra, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jhon Murillo, Tilman Palacios, Tomás Ángel, Adrián Ramos y otro más.

En la lista no figura el defensa central Marlon Torres, que iba a ser titular en el compromiso de ida, pero no pudo saltar al terreno de juego por una presunta migraña severa.

Esto dijo David González antes del duelo ante Santa Fe

Tras el partido, David Salvador González Giraldo habló en conferencia de prensa y dijo, de cara al cotejo de vuelta, que con pase con intención puede causarle daño al equipo del uruguayo Pablo Repetto.

“Sabemos que con ciertas ubicaciones y con pases con intención podemos moverlos, generar espacios y hacerles daño. Pasó en el primer tiempo y también en el segundo. Se puede, definitivamente se puede. El martes va a ser el día para que esto salga”, expresó, sin rodeos, el entrenador.