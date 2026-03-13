¿Cuánto dinero ganó Medellín por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores? Millonario botín

Deportivo Independiente Medellín afrontó la vuelta de la Copa Libertadores ante el Juventud las Piedras con la necesidad de sacar adelante un resultado que dejaron en igualdad en Uruguay a un tanto. Los dirigidos por Alejandro Restrepo debían ganar por la mínima diferencia para clasificar en el Atanasio Girardot.

El tema que complicaba al Medellín es que en este 2026 no sabía lo que era ganar en condición de local. La última victoria en el Atanasio Girardot fue en diciembre de 2025 en los cuadrangulares semifinales. Juventud las Piedras no se lo puso fácil. Hayen Palacios abrió el marcador, Federico Barrandeguy empató y luego todo se volvió de ida y vuelta con opciones para los dos.

No fue sino hasta los 82 minutos cuando Francisco Fydriszewski ganó por los aires después de un córner. El argentino polaco le ganó a su marca y le dio la clasificación al Medellín cuando todo anunciaba que se iban a los lanzamientos desde el punto penal.

Con esto, el Medellín no solo esperará el sorteo que será el 19 de marzo para conocer sus rivales, sino que se hizo con un millonario premio que se suma con lo recaudado en la fase previa.

EL MILLONARIO PREMIO DEL MEDELLÍN TRAS SELLAR LA CLASIFICACIÓN A LA FASE DE GRUPOS DE COPA LIBERTADORES

Cada fase de la Copa Libertadores toma importancia en el tema deportivo para llegar lejos y hacer historia, y en el tema económico. El hecho de estar en la Fase II en la que el Deportivo Independiente Medellín estuvo enfrentando al Liverpool de Uruguay le dio un incentivo de 500,000 dólares al cuadro antioqueño.

En la Fase II, Medellín ganó en Uruguay con un resultado de 1-2 y en condición de local, los antioqueños igualaron sin goles, resultado que les permitió clasificar a la tercera instancia. Llegar a esta instancia previa le permitió sumar 600,000 dólares adicionales. Con la suma de la segunda y tercera fase, recaudó 1,100,000 dólares.

El hecho de haber dejado atrás a Juventud las Piedras le permitió al Medellín sellar la clasificación a la fase de grupos, y ganar un total de 3,000,000 dólares. Si se suman a lo ganado por participar en la fase previa y por entrar a la segunda instancia, ya acumula 4,100,000 dólares.

Sin duda alguna, es un incentivo más que provechoso para la institución pensando en el mercado de fichajes y con las posibilidades de armar un equipo más competitivo para las siguientes ediciones de la Liga BetPlay. Además, esto permite mejorar las finanzas del club.

EL DINERO QUE PODRÍA RECAUDAR EN LA SIGUIENTES FASES EL MEDELLÍN

Ya estando en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, a la espera de los rivales que pueda tener, Medellín ganaría por cada partido con victorias en esta instancia 330,000. Es decir, en caso de ganar los seis encuentros, 1,980,000 dólares, que, sumados a lo que ya cosecha (4,100,000) superaría los 6,000,000 de dólares.

Mientras que, si logra sellar el paso a los octavos de final clasificándose como uno de los dos primeros en su grupo, Medellín ganará 1,250,000 dólares adicionales. En las siguientes instancias lograría recolectar más dinero para poder doblar las cifras de lo recaudado en lo que va de la Copa Libertadores.

Si el cuadro ‘Poderoso’ hubiese quedado eliminado en esta tercera fase de la Copa Libertadores, los medellinenses, además del 1,100,000 dólares que llevaba por estar en las instancias previas se ganaría 900,000 dólares por meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ese será el escenario de Juventud las Piedras que seguirá en ese torneo internacional.