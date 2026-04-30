Rodallega reveló si peleó con Repetto tras el Platense vs. Santa Fe

Independiente Santa Fe de Bogotá, por la tercera jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América, se vio las caras, en condición de visitante, con Club Atlético Platense de Argentina.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires. El escenario deportivo tuvo una muy buena presencia de hinchas. Aficionados cardenal acompañaron a su equipo.

Santa Fe necesitaba el triunfo

Santa Fe tenía la gran obligación de llevarse el triunfo, esto porque en la primera jornada había empatado de local con Peñarol de Uruguay y en la segunda fecha había perdido de visita con Corinthians de Brasil.



En el papel, el compromiso pintaba para ser muy parejo e incluso, por nómina, la escuadra colombiana sacaba una pequeña diferencia para dar el golpe sobre la mesa y sacar una victoria fuera de casa.

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Derrota cardenal

Sin embargo, Independiente Santa Fe de Bogotá no se pudo imponer en el cotejo y terminó perdiendo por 2 goles a 1. Fue, si lugar a dudas, un muy fuerte impacto para el plantel profesional y sus propios hinchas, quienes piden con urgencia resultados positivos.



Dejando el resultado de lado, hubo un hecho en el encuentro que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. La situación tuvo que ver directamente con Hugo Rodallega.

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Palabras de Hugo

El experimentado centro delantero, después del minuto 70, se reemplazado y tras el cambio, al parecer, lanzó una dura frase contra el director técnico del club, el uruguayo Pablo Repetto.

Sin embargo, tras el compromiso, en zona mixta, Hugo dejó claro que sus palabras y su molestia no iban contra el estratega o el cuerpo técnico. "SE ANDA DICIENDO QUE SALÍ ENOJADO CON EL CUERPO TÉCNICO. NO ES ASÍ", expresó, sin rodeos.