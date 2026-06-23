Francia goleó a Irak y aseguró su clasificación en la Copa del Mundo 2026

La selección de Francia revalidó su condición de favorita para el título de la Copa del Mundo al golear este lunes 22 de junio 3-0 a Irak en el estadio de Filadelfia en partido válido por la fecha 2 del grupo I.

Lea también VIDEO: Garrafal error en el Mundial terminó en gol de Mbappé

El equipo francés se impuso gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé, quien celebró en dos oportunidades, y Osumane Dembéle, que marcó el restante.

Con este resultado, Francia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final al llegar a seis puntos en su grupo.

Mbappé brilló con doblete

Kylian Mbappé abrió el camino del triunfo de Francia al marcar en el minuto 14. El capitán francés se asoció con Michael Olise por la banda derecha para quedarse con el balón y llegar en solitario al borde del área.

Justo antes de ser marcado por un rival, el 10 del Real Madrid sorprendió con un potente remate de zurda que mandó el esférico al fondo de la red.

Con el tanto de Mbappé terminó el primer tiempo y se paró el partido en el descanso, teniendo en cuenta una alerta por tormenta eléctrica.

Lea también Mbappé no perdona: marcó ante Irak y mete presión a Messi en la tabla de goleadores

En la reanudación del compromiso, Francia amplió la diferencia, luego de un insólito errores del zaguero Zid Tahseen y el guardamea Ahmed Basil, que en un intento por salir de su área con balón dominado le dejaron el esférico a Ousmane Dembélé.

La figura de PSG no tuvo problema en cederle la pelota a Mbappé, quien solo y sin marca solo tuvo que empujar la pelota para poner el 2-0.

Dembélé celebró su gol

A pesar de estar arriba en el marcador, Francia mantuvo la intención ofensiva y en el minuto 66 Ousmane Dembéle encontró su anotación.

El delantero francés recibió la pelota dentro del área y con un potente remate cruzado de derecha logró el 3-0.

Próximos partidos de Francia e Irak en el Mundial

Luego de la victoria, la selección de Francia cerrará la fase de grupos de la Copa del Mundo el viernes 26 de junio enfrentando a Noruega desde las 2:00 de la tarde. El mismo día, Irak se medirá con Senegal.