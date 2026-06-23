Este lunes 22 de junio, por la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, midieron fuerzas las selecciones de Francia e Irak.



El compromiso se llevó a cabo en Filadelfia. Este cotejo, cabe mencionar, se tuvo que suspender al final del primer tiempo por una tormenta eléctrica. Pasó un tiempo considerable para la reanudación.

Primer tiempo galo

En la etapa inicial, el combinado galo se impuso por la mínima diferencia. El único gol, hasta ese momento, lo marcó la estrella del Real Madrid de España, Kylian Mbappé, al minuto 14.



Luego de la reanudación del encuentro, la selección de Irak trataba de soportar los ataques peligrosos de Francia. Y, por momentos, lo logró, pero tras un garrafal error de los iraquíes al 54, apareció de nuevo Mbappé para estampar el segundo.

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El segundo de Mbappé

Irak trataba de salir jugando. Sin embargo, el arquero no recibió de buena manera un pase y tras esto, después de una habilitación que dejó solo a Kylian Mbappé, este mandó la esférica al fondo de la red.

El video del inaudito error, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Nadie podía creer lo sucedido.

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¿Francia ganará la Copa?

“Francia e Irak se enfrentan por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA en un partido crucial en Filadelfia. En seis de las últimas diez ediciones desde México 1986, Francia ha alcanzado al menos los cuartos de final. El mismo torneo en el que Irak participó por primera vez y, hasta ahora, la única, donde perdieron los tres encuentros de la fase de grupos”, indicó la FIFA antes del cotejo.



“Los ganadores del Grupo I avanzarán para enfrentarse a uno de los terceros lugares de los grupos C, D, F, G o H en Nueva York o Nueva Jersey; por su parte, los segundos lugares se medirán al segundo lugar del Grupo E en Dallas. En caso de que el tercer lugar del Grupo I sea suficiente para clasificar, existen seis posibles enfrentamientos contra los ganadores de los grupos A, B, D, G, K o L", añadió.











