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Copa del Mundo

Francia goleó a Noruega y terminó líder del grupo I en la Copa del Mundo

La selección de Francia finalizó la fase de grupos de la Copa del Mundo con nueve puntos de nueve posibles.
Daniel Zabala
Francia goleó 3-1 a Noruega
Francia goleó 3-1 a Noruega // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 3
Noruega Noruega
Finalizado
1 - 4
Francia Francia
Estadísticas del partido

La selección de Francia se ratificó como una de las grandes favoritas para disputar el título de la Copa del Mundo al golear este viernes 26 de junio a Noruega en partido válido por la fecha 3 del grupo I.

El equipo galo se impuso con un sólido marcador de 4-1, gracias a un triplete de Osumane Dembéle y un tanto más de Désire Doué.

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Con la victoria, Francia se quedó con el primer lugar del grupo I al ganar nueve puntos de nueve posibles.

Ousmane Dembéle, figura de Francia

La gran figura de Francia en su triunfo sobre Noruega fue, sin duda, Ousmane Dembélé, quien registró un triplete.

Dembélé abrió el marcador en el minuto 6, después de recibir la pelota sobre el costado izquierdo del terreno de juego.

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El delantero controló el esférico para entrar al área y luego de enganchar a dos defensores sacó un fuerte remate de derecha que mandó el balón al fondo de la red.

Dembélé amplió la ventaja de Francia en el minuto 19 al sorprender con un fuerte remate de media distancia con su pierna izquierda que no pudo atajar el guardameta de Noruega.

Osumane Dembélé firmó su triplete en el minuto 31 al aprovechar la pasividad defensiva de Noruega. El atacante del PSG tuvo tiempo para controlar el balón, hacerse un espacio y sorprender con un potente disparo de zurda.

El descuento de Noruega

Noruega había maquillado el marcador en el minuto 20 con tanto de Thelo Aasgaard.

Tabla de posiciones final del grupo I

1. Francia - 9 puntos

2.Noruega - 6 puntos

3. Senegal - 3 puntos

4. Irak - 0 puntos

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