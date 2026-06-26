La FIFA confirmó el uniforme que utilizará Colombia Vs Portugal; volverá a cambiar

La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar este sábado 27 de junio a la selección de Portugal en partido válido por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega al compromiso con el objetivo de lograr un buen resultado para asegurar la primera posición del grupo, teniendo en cuenta que registra seis unidades, tras haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo en sus primeras salidas.

La FIFA confirmó uniformes para el Colombia Vs Portugal

Para el partido entre la Selección Colombia y Portugal en el estadio de Miami, la FIFA estableció los uniformes que utilizarán cada equipo.

El seleccionado colombiano volverá a tener cambios en su indumentaria, teniendo en cuenta la utilizada en los compromisos contra Uzbekistán y el Congo.

En esta oportunidad, Colombia lucirá su tradicional camiseta amarilla, pero la combinará con pantaloneta azul y medias blancas.

Portugal llevará su uniforme completamente rojo desde las camiseta hasta las medias.

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De esta manera, Colombia sigue sin repetir uniforme en la Copa del Mundo, ya que en el debut contra Uzbekistán lució el alternativo con camiseta y pantaloneta azul con medias amarillas.

Contra el Congo, el equipo colombiano tuvo camiseta amarilla, pantaloneta roja y medias blancas.

Árbitro confirmado para el Colombia Vs Portugal

El partido entre la Selección Colombia contra Portugal tendrá al australiano Alireza Faghani como juez central.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.