Mundial 2026: tabla de posiciones final y clasificados del grupo I

Terminó este viernes 26 de junio la actividad del grupo I en la Copa del Mundo 2026 con victorias de las selecciones de Francia y Senegal sobre Noruega e Irak, respectivamente.

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Francia sigue en carrera por el título

La selección de Francia revalidó su condición de gran favorito al título de la Copa del Mundo al superar con un contundente 4-1 a Noruega.

Los galos se impusieron con un triplete de Ousmane Dembéle, mientras que el descuento de os vikingos fue obra de Thelo Aasgaard.

Con la victoria, Francia se quedó con el primer lugar de la zona con nueve puntos.

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Senegal sueña con la clasificación

Por otro lado, la selección de Senegal sueña con clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo.

Los africanos terminaron en la tercera posición del grupo con tres puntos, después de golear 5-0 a Irak.

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Tabla de posiciones final del grupo I en la Copa del Mundo

1. Francia - 9 puntos

2.Noruega - 6 puntos

3. Senegal - 3 puntos

4. Irak - 0 puntos