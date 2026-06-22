[Video] Argentina, con Messi haciendo historia, venció a Austria y avanzó a 16avos.

Argentina cumplió con la tarea y dio un paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albiceleste derrotó este lunes 2-0 a Austria en la segunda fecha del grupo J y aseguró de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final del torneo.

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En un partido más disputado de lo esperado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni encontró resistencia en una selección austriaca que necesitaba sumar para acercarse a la siguiente ronda. Sin embargo, una vez más apareció Lionel Messi para marcar la diferencia.

Resumen de Argentina vs Austria

El encuentro comenzó con una gran oportunidad para los campeones del mundo. Apenas transcurrían ocho minutos cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Argentina. Messi tomó la responsabilidad, pero '10' desperdició el cobro.

Lejos de desanimarse, el capitán siguió siendo el eje del ataque argentino. Cada balón pasó por sus pies y cada avance tuvo su sello en un compromiso que se jugaba a un ritmo intenso.

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La recompensa llegó al minuto 38. Facundo Medina envió un balón desde el sector izquierdo y Messi apareció para conectar de primera con su zurda. El remate terminó en el fondo de la red y desató la celebración de miles de aficionados argentinos.

No fue un gol cualquiera. Además de significar el 1-0, la anotación representó el decimosexto tanto de Messi en la historia de los mundiales, cifra con la que superó los 15 de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición.

En la segunda parte, Austria intentó reaccionar y adelantó líneas en busca de la igualdad. Sin embargo, Argentina mostró oficio, manejó los tiempos del partido y defendió con inteligencia una ventaja que terminó siendo suficiente.

Ya cuando el juego estaba por morir, al 90+5', Lionel Messi volvió a aparecer en el área luego de un par de rebotes y sentenció el juego poniendo el 2-0 definitivo.

Con el pitazo final, la Albiceleste celebró una victoria que la deja como líder absoluta del grupo J con seis puntos de seis posibles. El resultado también le garantiza matemáticamente un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Posiciones y próxima fecha del grupo J

Austria, por su parte, se quedó con tres unidades y deberá jugarse la clasificación en la última jornada. Mientras tanto, Argelia y Jordania continúan sin puntos antes de enfrentarse entre sí en el cierre de la segunda fecha.

La fase de grupos se cerrará el próximo sábado 27 de junio. Argentina se medirá con Jordania buscando mantener el paso perfecto, mientras que Austria enfrentará a Argelia en un duelo que promete ser decisivo para definir los clasificados del grupo J.