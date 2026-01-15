Real Madrid reúne pruebas contra Barcelona en el Caso Negreira

La rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid ha cruzado una frontera poco habitual: la de los juzgados. Esta vez no se disputa un título ni tres puntos en la Liga de España, sino el acceso a una documentación sensible que podría marcar un antes y un después en el Caso Negreira.

Josep Maria Bartomeu, expresidente azulgrana, ha solicitado formalmente que el club blanco no pueda consultar una extensa batería de informes internos vinculados a su etapa al frente de la institución catalana.

El conflicto surge tras la petición del Real Madrid, personado como acusación particular, para acceder a documentos financieros, auditorías, informes de control interno y material relacionado con los pagos efectuados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

La solicitud incluye información comprendida entre 2010 y 2021, además de copias digitalizadas de cientos de informes arbitrales que ya forman parte de la causa judicial.

En otras noticias

Desde la defensa del exmandatario culé, la postura es clara: permitir ese acceso supondría abrir de par en par las entrañas de un club que, además de ser parte del proceso, es rival directo en lo deportivo, económico e institucional.

Ante el juzgado, el exdirigente sostiene que se trata de un “peinado documental” que abarcaría casi dos décadas de actividad interna. A su juicio, esta maniobra busca obtener información confidencial sobre políticas de gestión, planificación deportiva, estructura financiera y decisiones estratégicas que no tienen relación con la demanda.

La defensa en Barcelona subraya que muchos de esos documentos ya han sido analizados por las autoridades competentes y que su reiterada solicitud resulta innecesaria, duplicada e improcedente.

Lea también Real Madrid se sigue hundiendo: el nuevo DT halló al culpable

El escándalo Negreira sigue siendo uno de los episodios más delicados del fútbol español reciente. La investigación analiza durante años de relación contractual entre el Barcelona y el CTA con pagos millonarios que hoy están bajo la lupa judicial. Será el juzgado el que determine hasta dónde puede llegar el Real Madrid