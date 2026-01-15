Real Madrid reúne pruebas contra Barcelona en el Caso Negreira

La rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid ha cruzado una frontera poco habitual: la de los juzgados. Esta vez no se disputa un título ni tres puntos en la Liga de España, sino el acceso a una documentación sensible que podría marcar un antes y un después en el Caso Negreira.
Josep Maria Bartomeu, expresidente azulgrana, ha solicitado formalmente que el club blanco no pueda consultar una extensa batería de informes internos vinculados a su etapa al frente de la institución catalana.
El conflicto surge tras la petición del Real Madrid, personado como acusación particular, para acceder a documentos financieros, auditorías, informes de control interno y material relacionado con los pagos efectuados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
La solicitud incluye información comprendida entre 2010 y 2021, además de copias digitalizadas de cientos de informes arbitrales que ya forman parte de la causa judicial.
Desde la defensa del exmandatario culé, la postura es clara: permitir ese acceso supondría abrir de par en par las entrañas de un club que, además de ser parte del proceso, es rival directo en lo deportivo, económico e institucional.
Ante el juzgado, el exdirigente sostiene que se trata de un “peinado documental” que abarcaría casi dos décadas de actividad interna. A su juicio, esta maniobra busca obtener información confidencial sobre políticas de gestión, planificación deportiva, estructura financiera y decisiones estratégicas que no tienen relación con la demanda.
La defensa en Barcelona subraya que muchos de esos documentos ya han sido analizados por las autoridades competentes y que su reiterada solicitud resulta innecesaria, duplicada e improcedente.
El escándalo Negreira sigue siendo uno de los episodios más delicados del fútbol español reciente. La investigación analiza durante años de relación contractual entre el Barcelona y el CTA con pagos millonarios que hoy están bajo la lupa judicial. Será el juzgado el que determine hasta dónde puede llegar el Real Madrid