Real Madrid se sigue hundiendo: el nuevo DT halló al culpable

Real Madrid sufrió una nueva eliminación en menos de una semana. Recientemente se quedó con las manos vacías en la Supercopa de España tras perder en la gran final ante Barcelona y ahora Albacete les dio un nuevo golpe en la Copa del Rey.

La escuadra que milita en la segunda división del fútbol español, cayó por un marcador de 3-2 en donde los protagonistas fueron el '10' de Albacete, Jefté Betancor, y el nuevo DT del conjunto 'merengue', Álvaro Arbeloa, quien dio la cara ante los medios e hinchas admitiendo que fue el culpable de esta nueva derrota.

Lea también Barcelona en la Copa del Rey: dónde ver partido de octavos de final en RCN

Arbeloa reconoció sus errores tras la eliminación de Real Madrid

Álvaro Arbeloa, nuevo estratega al mando del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2) contra el Albacete, en el que fue su primer día como técnico del conjunto blanco.

Con esta derrota inicial todo parece indicar que el camino del entrenador español con el equipo 'merengue' no será para nada sencillo, pero en su plan de acoplamiento está convencer a los hinchas de sus proyecto deportivo y asumir los errores que se encuentre en el camino rumbo al éxito.

Lea también [Video] Nueva asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich

"Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente. Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas”.





DT del Real Madrid defendió a sus jugadores tras eliminación en Copa del Rey

Arbeloa también se refirió al compromiso y entrega que tuvieron sus futbolistas a pesar del nuevo proyecto que se estaba empezando y del duro golpe que se vivió en la final ante Barcelona, en especial al destacado rendimiento de Vinícius.

“Lo que he visto ha sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado y hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada su actitud durante el partido de hoy. Entiendo al aficionado del Real Madrid por la exigencia que nos pone, por nuestra historia. Yo quiero ver a este Vinícius, uno que asume la responsabilidad. He visto a un Vinícius comprometido, que es capitán y estoy seguro que nos va a brindar grandes noches”.



