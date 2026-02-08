Alfredo Arias quería más ante Boyacá Chicó: "Nos faltó para ser contundentes"

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez por las remodelaciones en el Metropolitano Roberto Meléndez. Jugando en el segundo recinto deportivo de la ciudad, el cuadro barranquillero ganó, gustó y goleó ante el Boyacá Chicó.

Luis Fernando Muriel brilló en su primer partido de titular. Marcó un gol generando un penal, creó la expulsión de Jesús Campo antes de que acabara la primera parte y dio un pase gol, además de ser el futbolista que más opciones tuvo antes de romper los ceros del compromiso. También contó con Cristian Barrios que fue el autor del segundo gol y se vio un efecto inmediato con los cambios por el tercer tanto de Joel Canchimbo.

Después del partido en el que Junior ascendió a las primeras posiciones de la tabla general de la Liga BetPlay, Alfredo Arias analizó la victoria y afirmó que han venido recuperándose poco a poco tras la derrota en la Superliga que fue el primer título del 2026.

“ESTAMOS ENCONTRANDO EL GRUPO”; ALFREDO ARIAS

En la primera pregunta de la rueda de prensa, Alfredo Arias contestó analizando el rendimiento de sus jugadores en el campo de juego. Poco a poco los resultados han dado de qué hablar con puntos muy altos y el charrúa admitió que, “más que encontrar el equipo ideal estamos encontrando el rumbo porque hicimos cambios en el partido y el equipo sigue creciendo.

Valorar lo que hizo el equipo tanto físico como en la actitud, tuvimos la actitud de presionar tras pérdida y jugar con paciencia. Jugamos contra un rival que juega bien y que no nos regaló la pelota. Nos hicieron correr más lo que valora el trabajo que hicieron los jugadores. Estamos muy satisfecho porque creo que hicimos un muy buen partido”.

La evolución del club ha dado de qué hablar después de perder la Superliga BetPlay ante Santa Fe se repusieron para sumarse a las primeras plazas de la tabla de posiciones, “en qué fase estamos es difícil decirlo porque recién comenzamos. Sí encuentro que el equipo que tengo tiene muy buenos jugadores y se facilita la tarea. El grupo hizo algo que nos fortalece que es, perdimos la Superliga y ya teníamos que jugar en Bogotá a los tres días y el equipo fue y ganó. Jugamos nuevamente de visita y ganó. Eso es muy importante para consolidar la fase en la que estamos”.

Sobre la actitud que demuestran los futbolistas y el poderío goleador, Alfredo Arias aseveró que todos quieren ser equipos demoledores, pero que se queda con “yo creo que todos queremos tener un equipo noqueador, pero a veces se viene desgastando primero al rival y estamos intentando eso. Contra el Pereira tuvimos posesión de 60% en pases y ahí es que me refiero al desgaste que produce en el rival. Nosotros tuvimos paciencia para atacar los espacios, para jugar hacia adentro. Lógicamente tuvimos errores que se irán trabajando en la semana”.

Por último, de las correcciones que se pueda hacer en la semana antes de enfrentar a Once Caldas explicó que, “siempre hay para trabajar y los jugadores saben que a veces me paso de exigente, pero es mi trabajo. Yo creo que podríamos haber sido más efectivos en el segundo tiempo en el último pase y en la última definición. Hicimos un buen partido, sé que sí, pero ese plus todavía lo podemos lograr. Por momentos nos faltó ese pase final para ser más contundentes”.