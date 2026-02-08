Junior se afianza en carnavales: victoria categórica contra Boyacá Chicó

Durante los 90 minutos, todo fue un monólogo del Junior de Barranquilla que gozó en medio de la temporada de carnavales un triunfo con buen fútbol ante un Boyacá Chicó que no tuvo pegada en ningún momento del encuentro. En el Romelio Martínez, los atlanticenses fueron dueños absolutos y lo demostraron con una goleada.

Para este compromiso, Alfredo Arias alineó a Luis Fernando Muriel de titular, teniendo en cuenta que mostró una mejor forma física a comparación con los anteriores partidos. Su estreno goleador fue contra el Deportivo Pereira entrando desde el banquillo de suplentes. Marcó por primera vez en Barranquilla, creó un penal y un tiro libre que terminó con expulsión para Jesús Campo.

Boyacá Chicó sufrió bastante con una expulsión antes de terminar el primer tiempo. Bajo ese panorama tuvieron que jugar los segundos 45 minutos con un hombre menos que favoreció bastante para que llegaran dos goles más del cuadro barranquillero. El resultado terminó con un categórico 3-0.

UN GOL Y EXPULSIÓN SOBRE EL FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Arrancando el primer tiempo, Junior se adueñó del balón, al igual que de las opciones. Luis Fernando Muriel orquestó las oportunidades de gol quemando las manos de Emiliano Denis que salvó un disparo al córner. Boyacá Chicó no salía de los embates y resistía por el uruguayo.

De hecho, sobre los 22 minutos, Luis Fernando Muriel ejecutó un tiro libre con poco ángulo y volvió a exigir a Emiliano Denis que tuvo que responder enviando la pelota a la esquina. En los últimos minutos, el actor en Junior cambió un rato por dos opciones de Jermein Zidane Peña.

El zaguero central se animó a pasar el mediocampo y calentó a Emiliano Denis por tercera vez en el encuentro. El balón se le colaba, pero sus manos detuvieron la posibilidad de abrir el marcador. Nuevamente Peña inquietó al guardameta con otro disparo que se desvió en un contrario y el charrúa salvó con facilidad.

Cuando parecía que todo se iba al descanso sin goles, Luis Fernando Muriel recibió una infracción en el área. Ejecutó el penal engañando a Emiliano Denis que no pudo detener el primero de la noche en el Romelio Martínez. En el agregado, Muriel generó otra falta que fue revisada por otro posible penal. Fue afuera del área y terminó en expulsión para Jesús Campo.

DOS GOLES MÁS PARA EL JUNIOR

El segundo tiempo con la superioridad numérica permitió que Junior fuera en busca de anotar más goles en el marcador. Boyacá Chicó volvió a ceder el balón para un cuadro atlanticense que atacó con Cristian Barrios quien logró cerrar una jugada colectiva con gol. La asistencia de taco de Muriel fue otro recurso en su repertorio de magia en el Romelio Martínez.

Sobre los 63 minutos, Guillermo Paiva salió y dejó su lugar para Teófilo Gutiérrez. Luis Muriel y Jesús Rivas abandonaron la cancha a falta de quince para el final y entraron Joel Canchimbo y Dilan Villarreal. Esa fue la sociedad para sumar un tercer tanto en el marcador. Villarreal envió un pase entre líneas para Canchimbo que ante la salida de Emiliano Denis marcó a placer.

Junior no se detuvo y pudo marcar un cuarto gol con Cristian Barrios en otra acción colectiva, pero el achique de Emiliano Denis fue vital para salvar a los ‘Ajedrezados’ de un nuevo tanto en contra. Jermein Peña también avisó con otro remate lejano.

Con esta victoria, Junior se metió a la cuarta casilla con nueve unidades, mientras que Boyacá Chicó sigue sin reacción y merodeando con el descenso. Para la sexta jornada, los barranquilleros se medirán con Once Caldas en Manizales y los ‘Ajedrezados’ recibirán la visita de Jaguares de Córdoba.