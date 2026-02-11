Logo Deportes RCN Vertical
Gabriel Fuentes

Gabriel Fuentes tiene nuevo equipo; jugará en segunda división

El lateral izquierdo colombiano no continuará en Fluminense al no entrar en los planes del entrenador Luis Zubeldía.
Daniel Zabala
Gabriel Fuentes, futbolista colombiano en Brasil
Gabriel Fuentes, futbolista colombiano en Brasil // AFP

El lateral izquierdo colombiano Gabriel Fuentes tendrá nuevo equipo en la temporada 2026, después de no entrar en los planes de Luis Zubeldía para sumar minutos en Fluminense.

Según se dio a conocer este miércoles 11 de febrero, Fuentes hará parte del Fortaleza, que en el 2026 disputará la segunda división de Brasil.

Globo Esporte y Saulo Alves reportaron que Fluminense, Fortaleza y el futbolista colombiano llegaron a un acuerdo para la vinculación del zaguero al conjunto con sede en el estado de Ceará en condición de préstamo hasta final de año.

Gabriel Fuentes no pudo brillar en Fluminense

A pesar de haber despertado gran expectativa y recibir el respaldo de Marcelo, el colombiano Gabriel Fuentes no pudo ganarse un lugar en Fluminense.

Con el tricolor de Río de Janeiro, Fuentes disputó 34 partidos y dio cinco asistencias, desde que llegó al balompié brasileño en 2024.

Carrera de Gabriel Fuentes

El Fortaleza será el quinto equipo para el que juegue Gabriel Fuentes, teniendo en cuenta que debutó como profesional en el Barranquilla Fc.

Posteriormente, el zaguero hizo parte de Junior de Barranquilla, en donde logró sus mejores números al conquistar dos títulos de Liga BetPlay.

Fuentes tuvo una corta experiencia en España con Real Zaragoza antes de ser fichado por Fluminense.

Refuerzos de Fortaleza

Con el objetivo de lograr el ascenso, Fortaleza ha fichado, además de Gabriel Fuentes, a Maílton, Ronald, Ryan, Luan Freitas, Vitinho, Paulinho, Lucas Braga, Rodriguinho, GB y Luiz Fernando.

