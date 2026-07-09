Galatasaray tomó decisión con Dávinson Sánchez; futuro definido

El defensa central Dávinson Sánchez fue una de las figuras de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, a pesar de haber malogrado su tiro penal en la definición de los octavos de final contra Suiza.

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Sánchez, quien además es uno de los capitanes del equipo colombiano, fue titular y sumó todos los minutos de Colombia en el Mundial. En total, el zaguero tuvo participación en cinco partidos, registró 480 minutos y contó con una calificación promedio de 7.20, según el portal SofaScore.

Galatasaray no venderá a Dávinson Sánchez

Teniendo en cuenta que Dávinson Sánchez, además, fue una de las figuras del Galatasaray en la consagración de la liga de Turquía en la temporada 2025/2026, importantes clubes de Europa se fijaron en él como potencial refuerzo para la próxima campaña.

Durante la Copa del Mundo se dio a conocer que el Como, que clasificó a la UEFA Champions League para le temporada 2026/2027, hizo una oferta que alcanzó los 20 millones de euros para intentar fichar al colombiano.

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Adicionalmente se informó que el Inter de Milán también se fijó en Dávinson Sánchez para reforzar la línea defensiva.

A pesar de las millonarias ofertas, Galatasaray tomó la decisión de retener a Dávinson Sánchez como su líder en la zona defensiva por lo menos para la temporada 2026/2027.

Sánchez tiene actualmente contrato con el club turco hasta la temporada 2029 y tiene un salario anual de 4.5 millones de euros.