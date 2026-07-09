Nacional le cumple a Lucas González: firmó a un defensa por tres años

Lucas González está listo para afrontar tal vez el reto más grande de su carrera como entrenador. El ex Deportes Tolima logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero, ante la llamada de Atlético Nacional, el bogotano decidió tomar esa oferta del cuadro verdolaga.

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Poco a poco, el entrenador bogotano empieza a ver nuevas alternativas para reforzar la plantilla. Yeicar Perlaza y Kevin Parra regresaron a Nacional en busca de sumar regularidad y tener varios minutos en la competencia local. Renovaron a Edwin Cardona y con la base que tienen buscarán ser protagonistas.

Además de estas incorporaciones, Franco Armani parece tener todo para regresar al arco de Nacional, al igual que Luis Marquínez que vuelve al club después de su paso por Deportes Tolima. El cuadro antioqueño decidió poner sobre la mesa el dinero para asegurar a un defensa central para este segundo semestre y hasta 2029.

CÉSAR HAYDAR FUE ADQUIRIDO POR ATLÉTICO NACIONAL

En el primer semestre, Nacional tuvo una que otra lesión en la zaga defensiva y ahí le tocó a César Haydar sumar minutos y regularidad en varios partidos. El defensa central convenció bastante a Diego Arias y esto hizo que el club tomara la decisión de adquirirlo de manera definitiva.

Atlético Nacional trajo a César Haydar en calidad de cedido por el Kawasaki Frontale de Japón. En ese orden de ideas, el elenco antioqueño quería llegar a un acuerdo para el pago de la opción de compra del defensa central atlanticense. A sus 25 años, Haydar seguirá representando al club medellinense.

De acuerdo con Felipe Sierra y Juan David Londoño, Nacional pagó la opción de compra al Kawasaki Frontale. Además, le ofreció un contrato a largo plazo hasta junio de 2029. El acuerdo ya es un hecho y esperan que lo hagan oficial en los siguientes días.

Con la incorporación de César Haydar de manera oficial, Nacional mantiene las bases del primer semestre y la idea sigue siendo continuar con los mismos jugadores que estuvieron en el tramo inicial del 2026.

¿CUÁNDO PRESENTAN A LUCAS GONZÁLEZ EN NACIONAL?

Atlético Nacional tendrá cambios desde la cabeza del cuerpo técnico, pues, Diego Arias fue cesado después de la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 y, en un abrir y cerrar de ojos, el club antioqueño confirmó la llegada de Lucas González que estará ligado hasta junio de 2028.

Un contrato de dos años en el que Lucas González tendrá que saldar la deuda pendiente que tiene que es nada más ni nada menos que salir campeón por primera vez desde que tomó la carrera de entrenador. Además, confirmaron a Víctor Hugo Marulanda como el nuevo director deportivo en lugar de Gustavo Fermani.

Así las cosas, en medio de distintas versiones de fechas posibles para llevar a cabo este evento con el presidente, el entrenador y con el director deportivo, Nacional presentará a Lucas González y a Víctor Hugo Marulanda en sus funciones el próximo jueves 9 de julio.

En la cuenta de X, Noticias del Verde, mencionan que, “este jueves, Lucas González será presentado como nuevo entrenador de Atlético Nacional. La presentación ante los medios de comunicación se realizará en la Sede Deportiva”. Esta rueda de prensa se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en Guarne.

EL DEBUT DE LUCAS GONZÁLEZ CON NACIONAL SERÁ EN MÉXICO

De acuerdo con información del ‘Bambino’ Henao en Planeta Fútbol, Nacional tiene listo un partido amistoso en México, “confirma también partido amistoso, viajará a territorio mexicano. Se tiene la idea del domingo frente a Pachuca de México en las horas de la tarde en el Estadio Hidalgo”.

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Bajo ese panorama, el primer partido de Lucas González no sería en la Liga BetPlay sino que sería en el plano internacional contra un grande de México como lo es Pachuca. Los ‘Tuzos’ marcarán el camino de Atlético Nacional que será el primer tanteo para ver de qué está hecho el club antes de encarar el rentado local.