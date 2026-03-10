Galatasaray vs. Liverpool EN VIVO: Champions HOY martes ¿dónde ver? Hora y canal

Sólo Kylian Mbappé, con trece tantos, Anthony Gordon, con diez, y Harry Kane, con ocho, han marcado más goles en esta UEFA Champions League que Victor Osimhen, autor de siete tantos con el Galatasaray, solo uno menos que la suma del resto de sus compañeros de equipo, entre ellos el tanto que derrotó en la fase liga 1-0 al Liverpool, con el que vuelve a medirse ahora por el avance a los cuartos de final.

El pasado 30 de septiembre, el atacante nigeriano, su fichaje estrella el pasado verano por 75 millones de euros desde el Nápoles, el traspaso más caro de su historia por más del doble del siguiente, anotó el único gol, de penalti, en el minuto 16 del choque de la segunda jornada de la fase liga, con el que impuso el conjunto turco, de vuelta a las eliminatorias de la Liga de Campeones después de 25 años.

Liverpool va por la revancha ante Galatasaray

Para el Liverpool, aquella derrota fue un revés que desató una vorágine inesperada. De pronto, el vigente campeón de la ‘Premier’, que había ganado siete de sus nueve encuentros oficiales hasta entonces, entró en una espiral de derrotas: encadenó cuatro, incluida la visita a Estambul, y cayó en seis de los siete duelos o en nueve de doce en ese tramo, decisivo para apartarlo de la competencia por la liga inglesa y eliminarlo de la Copa de la Liga. Una crisis evidente.

Aunque ya la dejó atrás (hoy por hoy compite por la Champions en la Premier, desde la sexta posición, todavía a 19 puntos del liderato del Arsenal), los vaivenes persisten en el conjunto inglés, que terminó tercero en la fase liga de la máxima competición europea y que, aunque ha ganado diez de sus últimos trece choques, en la última jornada liguera perdió 2-1 con el Wolwerhampton, el último de la liga en Inglaterra.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool

El partido correspondiente al juego de ida en uno de los cruces de octavos de final en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 10 de marzo a partir de las 12:45 del mediodía en Colombia, duelo que se podrá ver en países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En México se podrá disfrutar del compromiso por TNT Sports, Max México, TNT Go y tabii, en Argentina también se podrá ver por Fox Sports, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision o la plataforma en 'streaming' de ViX.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:45 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:45 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:45 horas

ET Estados Unidos: 12:45 horas

PT Estados Unidos: 9:45 horas.