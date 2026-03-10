Real Madrid es un hospítal: se confirmó nueva baja vs Manchester City

Privado ya de varios jugadores importantes, el Real Madrid anunció este lunes la lesión en el gemelo derecho del lateral español Álvaro Carreras, baja para recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles.

Vea también: Millonarios se vuelve a quedar sin Falcao tras confirmación de Fabián Bustos

El lateral izquierdo madridista podría estar ausente al menos una semana y, por tanto, no está todavía descartado para el partido de vuelta, en Manchester el 17 de marzo, según la prensa española.

Esta lesión complica aún más la tarea del entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que no puede contar con los brasileños Rodrygo y Éder Militão, el inglés Jude Bellingham, el español Dani Ceballos y el austríaco David Alaba.

De vuelta en Madrid tras una semana en París para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda, el delantero francés Kylian Mbappé continuó su rehabilitación en solitario.

Le puede interesar: Alberto Gamero suena para un 'grande' luego de salir de Deportivo Cali

Real Madrid ha tenido este tipo de problemas a lo largo de la temporada y ha tenido que hacer uso de muchos jugadores de la cantera. Álvaro Arbeloa conoce muy bien a las divisiones menores y así lo confirma fecha tras fecha.

De hecho, en el partido pasado de la Liga de España contra el Celta de Vigo, los madrileños tuvieron grandes novedades como Thiago Pitarch que ya es una realidad con titularidades, Manuel Ángel, César Palacios, Diego Aguado, Jorge Cestero y Sergio Mestre.

Seguramente, el Real Madrid utilizará una nómina similar a lo que le ha venido sirviendo en la Liga de España con Gonzalo García, Vinícius Júnior y Brahim Díaz o Franco Mastantuono que regresará a la convocatoria, dado que pagó fecha de sanción en el rentado local.

Lea también: El primer gran reto de Rafael Dudamel como entrenador del Deportivo Cali

Además, Eduardo Camavinga sería duda en este compromiso de la Liga de Campeones. Kylian Mbappé podría regresar para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, a la espera de otros regresos para ese partido crucial.