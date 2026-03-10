Guardiola tiene 2 bajas para enfrentar al Madrid; hay novedad con Haaland

El noruego Erling Haaland se entrenó este martes con normalidad antes de viajar a la capital española para enfrentarse al Real Madrid en la ida de octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League.

El máximo goleador de los 'Sky Blues', autor de 29 tantos esta temporada solo con su club, no estuvo presente el fin de semana en el duelo copero contra el Newcastle United, en lo que Pep Guardiola calificó como un descanso programado.

Lea también: Real Madrid es un hospítal: se confirmó nueva baja vs Manchester City

Erling Haaland está listo para enfrentar al Real Madrid

El espigado futbolista noruego jugó los noventa minutos contra el Nottingham Forest hace seis días, pero a ese encuentro llegó tras recuperarse de unas molestias físicas que ya le habían apartado del encuentro contra el Leeds United hace diez días.

Haaland no atraviesa su mejor momento esta temporada y en 2026 solo ha marcado cuatro goles, dos de ellos de penalti, sin embargo, no deja de ser un gran referente de ataque que genera gran preocupación en la defensa rival.

Lea también Neymar suma nuevo problema en Fecha FIFA y Mundial: Ancelotti no lo convocaría

Guardiola dio descanso a varios de sus jugadores, pero tiene dos bajas

En el duelo del fin de semana, Guardiola pudo dar descanso a la mayoría de los titulares y solo dos jugadores que estarán en el once de este miércoles, Nico O'Reilly y Matheus Nunes, fueron titulares contra el Newcastle.

Antoine Semenyo, Phil Foden y Rayan Cherki jugaron los minutos finales, mientras que Rodri, Donnarumma, Dias, Guéhi, Bernardo y Ait-Nouri no jugaron nada.

El City tiene las bajas confirmadas de Mateo Kovacic y Josko Gvardiol. El equipo viajará este mediodía a Madrid y Pep Guardiola atenderá a los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu antes del partido de este miércoles contra Real Madrid.

En otras noticias: recordamos las mejores atajadas de Camilo Vargas