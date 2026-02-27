Jugador de la Selección Colombia estrena entrenador: ¿de quién se trata?

Mallorca anunció la contratación del argentino Martin Demichelis como nuevo entrenador hasta final de temporada, con opción a un año más adicional, en sustitución del destituido Jagoba Arrasate. El defensor de la Selección Colombia tiene un nuevo reto en un año decisivo, con Mundial de por medio.

Demichelis presume de un amplio currículum como futbolista profesional, y conoce la Liga española tras su paso por el Málaga y el Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar en el club colchonero al ser traspasado al Manchester City.

En los banquillos, dirigió la filial del Bayern de Munich alemán, a River Plate en Argentina, a Monterrey en México, donde terminó destituido antes de cumplir un año como entrenador.

Demichelis llega a Mallorca en lo que será su estreno en los banquillos europeos con la misión de salvar la categoría en un equipo que actualmente se encuentra en puestos de descenso con 24 puntos.

El nuevo entrenador tendrá 13 partidos para conseguir un objetivo viable a estas alturas de la temporada, ya que se encuentra solo a un punto por la salvación y cuenta con una plantilla diseñada para encontrarse luchando por cotas más altas en este momento.

Mallorca está en la casilla 18 de la Liga de España con apenas 24 puntos y es uno de los opcionados a descender, por lo que deberán trabajar arduamente para tener mejor rendimiento. Además, Johan Mojica ha jugado 25 partidos, en los que ha aportado 3 asistencias.

Joha Mojica, referente del Mallorca, estrena entrenador: el argentino Martin Demichelis

El lateral ha sido uno de los jugadores llamados normalmente por Néstor Lorenzo, en enero, el jugador tuvo una fuerte disputa con los aficionados, de acuerdo con Última Hora Mallorca, la escena reflejó la tensión interna que atraviesa el club: “Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí”.

La situación, por fortuna, no pasó a mayores: “No me grites, no eres mi papá”, le espetó el nacido en Cali, visiblemente molesto. “Yo nunca he irrespetado a nadie en mi carrera, yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos buenos y malos”.