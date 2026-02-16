Gamero habló sobre su salida de Cali a pesar del triunfo ante Nacional

Comenzó la fecha 7 de la Liga Betplay y uno de los compromisos más esperados era sin duda alguna el duelo entre Deportivo Cali frente a Atlético Nacional, un partido con tres puntos importantes en disputa para ambas escuadras tomando en cuenta su presente deportivo.

El 'verde paisa' llegaba como principal candidato a llevarse el triunfo a pesar de auspiciar como visitante tras sus tres victorias consecutivas. Sin embargo, fue el cuadro 'azucarero' el que terminó sorprendiendo, hizo respetar su casa y se impuso por la mínima diferencia ante Nacional, un resultado importante para Alberto Gamero, quien estaba "contra las cuerdas" y se hablaba de una posible salida del cargo.

Gamero no le tiene miedo a las criticas y a salir de Cali

El Estadio Deportivo Cali fue el escenario que le abrió las puertas al "duelo de verdes" en la Liga Betplay, el cual era definitivo, tanto para Diego Arias como para Alberto Gamero, los cuales estaban obligados a sumar de a tres unidades, pero solamente uno de ellos se podría llevar las tres unidades.

El compromiso se mostró bastante parejo desde el inicio, con protagonismo de Gallese y 'Chipi Chipi' e intensidad de los delanteros que no podían romper el cero en el marcador, hasta el momento en el que apareció el delantero, Juan Ignacio Dinneno, con un golazo de cabeza recién iniciando la segunda parte del partido, justo sobre el minuto 46.

Cali supo guardar bien el marcador, le dio una importante alegría a los fanáticos que estuvieron presentes en el compromiso, pero también a las directivas, quienes respiran con el proceso de Alberto Gamero como director técnico, aunque el samario también confirmó que si llega a darse el momento de salir tras la falta de resultados positivos lo hará tranquilo porque en algún momento se tendrá que ir de todas maneras.

"Yo estoy seguro de que estoy en un equipo grande y estoy trabajando porque sé dónde estoy. Yo no escucho redes sociales; me dedico a elaborar y lo único que le puede dar alegría a la gente es ganar. Hoy ganamos y ojalá sigamos ganando. Sé que hoy triunfamos, pero tuvimos errores y el martes voy a llegar a corregirlos. Yo estoy tranquilo hasta el día que tenga que estar aquí. Gamero no es eterno; algún día me tendré que ir".

Gamero sacó pecho por sus jugadores tras la victoria

Tras una dolorosa derrota contra Internacional de Bogotá en el Estadio de Techo, Gamero regresó a Cali con una mentalidad completamente diferente que demostró con el planteamiento táctico de la victoria frente a Nacional.

“Partido lindo contra un gran rival. Hoy el equipo hizo cosas para competir y jugamos mano a mano. Ambos equipos tuvieron opciones. A veces, en el fútbol, pasa que no tenemos muchas chances y ganamos; y también pasa al revés: tenemos muchas oportunidades y no logramos el triunfo. Este es un equipo que trabaja bien, que es humilde y que quiere darle satisfacciones a la gente”