Gamero sufriría baja sensible en Cali tras interés de la MLS por una de sus figuras

Deportivo Cali se sigue robando el protagonismo en el mercado de fichajes, no solo por las gran cantidad de incorporaciones que hizo para la presente temporada y en donde cuenta con destacadas figuras como lo es Pedro Gallese, sino también por los jugadores que tuvo la oportunidad de exportar.

La cantera del cuadro 'azucarero' volvió a rendir frutos y una de sus 'joyas', Santiago Colonia, es la que habría entrado en el radar de varios clubes de la MLS que ya están preguntando por sus derechos deportivos, una oportunidad de negocio importante para Cali aprovechando que todavía cuenta con contrato vigente hasta 2027.

Lea también Lorenzo confirmó si Falcao va a ir al Mundial con Colombia

Gamero perdería importante mediocampista

Cali ha tenido un inicio de temporada bastante irregular en cuanto a resultados, ya que completa un saldo de ocho partidos en los cuales deja un historial de tres victorias, dos empates y tres derrotas, que lo posicionan justo en la novena casilla de la Liga Betplay.

Alberto Gamero parece que todavía no ha podido consolidar bien la idea de juego que quiere para sumar victorias consecutivas y mejorar el rendimiento del equipo, pero lo que si ha tenido claro es que cuenta con una alternativa clara y bastante buena en el mediocampo como lo es Santiago Colonia.

La estrella de tan solo 18 años ya tuvo la oportunidad de debutar como futbolista profesional con la camiseta de Cali en la temporada 2025 y sus participaciones, aunque han sido escasas, despertó el interés de los clubes de Estados Unidos.

Por el momento no se conoce con certeza los equipos de la MLS que estarían interesados en su fichaje, pero Deportivo Cali tendría la opción de darle minutos en el fútbol internacional al enviarlo en condición de préstamo y de paso obtener una remuneración económica.

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

Próximo partido de Cali

El calendario de Cali se modifica y en lo que sería el fin de semana de la fecha 9, el equipo de Alberto Gamero terminaría jugando el encuentro de la fecha 16 contra Fortaleza. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 1 de marzo en la casa del cuadro 'azucarero' sobre las 18:20 hora local.