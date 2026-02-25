Lorenzo confirmó si Falcao va a ir al Mundial con Colombia

Se aproxima la Copa Mundial 2026, una de las ediciones más especiales tomando en cuenta su nuevo formato, pero también porque esta podría llegar a ser la última de varias figuras del fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son de los primeros jugadores que habrían confirmado que sería su última edición tomando en cuenta su avanzada edad y a ellos se podría llegar a sumar Radamel Falcao, el goleador de la Selección Colombia de quien habló justamente Néstor Lorenzo para confirmar si participará o no de este Mundial.

Lorenzo desmintió la promesa de llevar a Falcao al Mundial

La 'tricolor' ha despertado el interés de varias de las selecciones rivales y la siguen muy de cerca, incluso desde las eliminatorias, en especial por el buen momento por el que pasan jugadores como Luis Díaz, Luis Suárez, Daniel Muñoz, entre otras figuras que también le dan la seguridad a Néstor Lorenzo de confirmar que Colombia puede llegar hasta el último día de la competencia.

Sin embargo, también aparece la posibilidad de contar con una icónica figura del fútbol colombiano como lo es Radamel Falcao, quien regresó a Millonarios para sumar minutos y encontrarse en plena forma para poder tener una posibilidad de acceder a la lista de convocados del estratega argentino para disputar el Mundial.

Lea también Dimayor confirmó fuerte sanción al técnico de Deportivo Pasto

El 'tigre' llegó a sus 40 años y esta podría ser la despedida por todo lo alto que tanto esperaba en su carrera como futbolista profesional. Aunque todavía no tiene nada seguro, tal como lo confirmó el propio Néstor Lorenzo, quien solo espera que se pueda ganar con méritos un cupo en la 'tricolor'.

"Yo a Falcao lo adoro, lo amo y ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición para ganarse un puesto, pero yo solo trato de ser lo más justo en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie. Ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que nos ponga en aprietos con la decisión por la elección de los demás delanteros que están en buen nivel". Dijo Néstor Lorenzo en AS.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

El primer amistoso será ante Croacia el jueves 26 de marzo de 2026. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora local en EE. UU.) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Este compromiso servirá como la apertura de la preparación colombiana en la fecha FIFA de marzo.