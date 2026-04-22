Cali no se demoró y presentó a su nuevo presidente tras inesperada renuncia

Se vienen fechas claves para el Deportivo Cali que sigue en la pelea por sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Los azucareros alcanzaron a tocar la octava casilla, pero perdieron esa chance de mantenerse después de una derrota ante Boyacá Chicó y por el triunfo de Independiente Santa Fe.

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Con estos resultados, Santa Fe se quedó con la octava casilla con las mismas unidades del Deportivo Cali. Con Rafael Dudamel, el desempeño ha venido mejorando y las próximas dos fechas que tienen por delante serán claves para sellar la clasificación.

Justo antes del clásico ante el América de Cali que puede ser determinante para la institución azucarera con ese anhelo de volver a unas instancias finales, Rafael Tinoco Kipps, presidente del Cali renunció a su cargo después de asegurar que ya cumplió con las expectativas que tenía cuando tomó la responsabilidad.

EL NUEVO PRESIDENTE QUE TENDRÁ EL DEPORTIVO CALI

El primer comunicado del Deportivo Cali indicaba la salida del presidente Rafael Tinoco. Horas más tarde, la institución dio a conocer que Joaquín Losada Fina quedó elegido como el nuevo presidente del cuadro vallecaucano para intentar seguir por la misma línea que dejó Tinoco.

Sin duda alguna, la necesidad de Joaquín Losada será seguir por ese camino que dejó Rafael Tinoco con un buen sustento económico que mejoró bastante la crisis por la que pasó la institución en los últimos años.

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Por medio de un comunicado presentaron a Joaquín Losada Fina, quien es miembro actual de la Junta Directiva de la institución y ahora será presidente de la Junta Directiva. El club escribió que, “su designación se da en el marco de esta nueva etapa, con el propósito de dar continuidad al trabajo realizado y seguir avanzando en la consolidación deportivo, administrativo y financiero de nuestra institución”.

El Cali también sentenció que, “con el nombramiento de Joaquín Losada Fina, el Deportivo Cali ratifica su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, y visión de futuro, enfocados en recuperar el protagonismo deportivo y construir una nueva etapa acorde con nuestra historia”.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN LOSADA FINA?

El nuevo presidente del Deportivo Cali, más allá de ser parte de la Junta Directiva, no ha estado tan conectado con el tema deportivo ni futbolístico. Es un administrador de empresas con más de 35 años de experiencia. Su fuerte ha sido más en temas comerciales e industriales.

Joaquín Losada tuvo experiencias en la parte directiva de Fanalca, empresa en la que fue presidente, estuvo en la ANDI y en la Cámara de Comercio de Cali, toda esta información con base en el programa El Corrillo de Mao. Habrá que esperar las primeras decisiones de Losada Fina como presidente del Deportivo Cali.

EL COMUNICADO DEL CALI SOBRE LA SALIDA DE RAFAEL TINOCO

Rafael Tinoco se fue tranquilo del Deportivo Cali afirmando que su trabajo por el que lo trajeron a la institución ya había acabado gracias a que con esfuerzos mejoraron notablemente la situación económica del club y lograron importantes incorporaciones.

El anterior presidente afirmó que, “quiero agradecer, por este medio, la oportunidad que me dieron de ser Presidente de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali. En ese periodo he aprendido a conocer lo inmenso que es el Cali como institución, lleno de historias e hinchas incondicionales”.

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Posteriormente, Rafael Tinoco respondió por qué tomó esta decisión de dejar el cargo de presidente de la institución, “fue un periodo con muchos retos, en el que logramos dar los pasos necesarios para rescatar al equipo de la quiebra, defenderlo, ordenarlo, reactivarlo y ponerlo a competir. He concluido el trabajo al que me comprometí y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo”.

Además, dejó claro que salió de la presidencia, pero la idea es continuar en un nuevo cargo dentro de la Junta Directiva del Deportivo Cali, “seguiré apoyando al Deportivo Cali para lograr los sueños de millones de hinchas. Mi compromiso con el proyecto institucional es total y continuaré aportándole desde otro rol”.