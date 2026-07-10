Este viernes 10 de julio, se disputa el segundo partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La selección de España mide fuerzas con su similar de Bélgica. El cotejo se realiza en el estadio de Los Ángeles que, como era de esperarse, contó con una muy buena presencia de hinchas.

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Lo que se dijo en la previa

“El partido de Portugal fue muy importante, pero ya veníamos con mucha fortaleza, con un crecimiento que nos estaba aportando seguridad en los partidos previos. Creo que llegamos a Portugal muy bien y mañana va a ser un partido totalmente diferente. Bélgica es una selección muy potente, con jugadores que juegan en España, Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania y acostumbrados a ganar títulos, a pelearlos. Va a ser un partido muy difícil. Va a ser el partido el más difícil de los que nos hemos enfrentado hasta ahora”, dijo Luis de La Fuente, DT de España, previo al choque.



“Nos sentimos bien y, si seguimos mejorando, esperamos poder dar lo mejor de nosotros contra España, que sin duda lo necesitaremos. Necesitamos creer en nosotros mismos ante todo; creo que esa es nuestra prioridad. Esta selección española es obviamente la favorita. Ganaron la última Eurocopa. Son un equipo de primer nivel… pero no tendremos un complejo de inferioridad. Sabemos que son un buen equipo, pero también tenemos nuestras fortalezas que demostrar”, agregó Rudi García, entrenador de Bélgica.

Primer tiempo igualado

El primer tiempo se disputó con una intensidad bastante alta, aunque eso sí, se presentaron pocas oportunidades de gol. Aun así, dos tantos se lograron convertir. España empezó ganando.



Fabián Ruiz, al minuto 30, marcó la apertura en el marcador a favor del conjunto ibérico. Al 41, la selección belga se despertó y pudo anotar el empate tras una buena aparición de Charles De Ketelaere.

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El segundo de España

El segundo tiempo arrancó similar que el primero, aunque con menos chances de gol. La selección de España dominaba el partido a punta de pases. Bélgica se defendía y trataba de salir a través de transiciones rápidas.

El juego estaba frío, hasta que al minuto 88 apareció Mikel Merino, quien, tras un error del portero Senne Lammens tras dejar un rebote, envió la esférica al fondo de la red. El video del 2 a 1 a favor de España es tendencia en redes sociales.





