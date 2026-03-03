Gerente deportivo de Medellín sentenció el futuro de Alejandro Restrepo

Independiente Medellín viene de menos a más en la temporada 2026 tras el mal comienzo deportivo que tuvo en la Liga Betplay, pero su resurgir en la Copa Libertadores al vencer a Liverpool por un marcador de 1-2, lo que les permitió llegar a casa con la ventaja del marcador global "en su bolsillo" y, posteriormente, obtener la clasificación a la tercera fase.

Sin embargo, los ojos siguen puestos sobre Alejandro Restrepo, quien habría renovado su vínculo con el 'poderoso de la montaña' hasta 2027, pero sus resultados están siendo cuestionables por parte de la hinchada, aunque Federico Spada, gerente deportivo del club, confirmó en Planeta Fútbol que seguirán contando con él en el banquillo.

Alejandro Restrepo recibió apoyo de gerente deportivo

Medellín no ha tenido un buen arranque en la temporada 2026 a pesar de los refuerzos que se llevaron a acabo durante la pretemporada, en donde se confirmó la renovación de Alejandro Restrepo y fichajes de lujo como el de Daniel Cataño, Salvador Ichazo y Didier Moreno.

El estratega antioqueño parece complicarse intentando encontrar el rumbo correcto en cuanto a resultados tras haber comenzando con un balance bastante irregular en la Liga Betplay y en donde justamente su puesto comienza a ser juzgado.

El DIM solo ha podido sumar una victoria a lo largo de la liga local, pero se dio a conocer por parte de Federico Spada que ya habían entablado conversaciones con él y la plantilla de jugadores, se mostraron contentos con el proceso que se viene haciendo y de paso se comprometieron a mejorar los resultados para las jornadas que todavía quedan en juego.

"Cuando estás en un equipo grande todos los partidos son importantes, todos son finales y todos dependemos de resultaos. Antes de enfrentar a Cúcuta hablamos con 'alejo' y el cuerpo técnico, también con los jugadores y manifestaron estar bien con él, que iban a mejorar en temas de resultados. El partido con Cúcuta fue importante para levantar el ánimo y la clasificación a fase tres fue mucho más importante".

Medellín cerró de manera oficial el mercado de fichajes

El gerente deportivo de la escuadra antioqueña también confirmó que ya tenían todos los cupos de inscripción llenos tras la llegada de Frank Fabra, un "cierre de oro", aunque la plantilla se queda demasiado corta y se complica su participación en otros torneos tras la gran carga física.

"Nosotros teníamos 23 y cerramos con Fabra y Palacios, fueron los últimos dos cupos y ya cerramos inscripciones. Muchos clubes están afectados con los cupos, yo fui el primero en levantar la mano en la asamblea de Dimayor porque somos de los más afectados porque tenemos una triple competencia, Liga Betplay, Copa Libertadores y Copa Libertadores Sub 20. Esperemos que el próximo año podamos llegar a los 30".