Yáser Asprilla cambiaría de equipo en 2026; pierden la paciencia

Quedan solo 100 días para que inicie el sueño mundialista de la Selección Colombia y Néstor Lorenzo debe estar mirando posibilidades en la convocatoria de 26 jugadores que tendrá disponible el combinado nacional en este reto grande. Seguramente el entrenador argentino ya debe tener una amplia lista ya definida para afrontar el Mundial, pero, aparece la gran duda de Yáser Asprilla.

Y es que, en el Girona nunca tuvo la regularidad deseada, pese a que lo aguantaron bastante. Siempre afirmaron que se le veía el talento, pero que no le encontraron la mejor versión en ningún momento de su estadía en España. Lo enviaron en calidad de préstamo al Galatasaray, pero todavía no ha podido impactar con su fútbol.

Galatasaray fue una de las soluciones, pero el equipo otomano tampoco le ha podido proporcionar titularidades ni tiempo de juego en la cancha, ni de inicialista ni tampoco entrando en los segundos tiempos. A falta de poco más de tres meses, parece que los equipos ya han perdido la paciencia de esperar la mejor versión del colombiano.

YÁSER ASPRILLA CAMBIARÍA DE CLUB EN 2026

Hace unos meses, Yáser Asprilla cambió de equipo pasando a Turquía. En España lo esperaron y nunca explotó su mejor nivel de su carrera. El extremo podría tener nuevo club a partir de junio, pues, las dos instituciones parecen haber llegado a un límite con el chocoano.

Los derechos deportivos de Yáser Asprilla siguen siendo del Girona de España después de enviarlo en condición de préstamo al Galatasaray con una opción de compra de 23 millones de euros. Apenas solo ha jugado 175 minutos en seis partidos disputados.

Sin duda alguna, desde el país español siguen pendientes de la actualidad de Yáser Asprilla y parece que ya tomarán una decisión apresurada que cambiaría el futuro completo del chocoano. El diario Sport mencionó que, “parecen haber perdido la fe en su incorporación récord. Su talento es innegable, pero hasta ahora aún no se ha podido ver la versión que prometía desde su llegada”.

Adicionalmente, sentenciaron que su destino podría estar nuevamente en la Premier League después de haber jugado varios años en el Watford. El extremo ex Envigado tuvo varias ofertas en suelo británico y en este 2026 en junio podría firmar con el Leeds United, equipo que se ha interesado por contar con los servicios del colombiano.

El jugador necesitará encontrar su fútbol para ser una de las 26 opciones de Néstor Lorenzo para el Mundial. Por ahora, los minutos, y su protagonismo no le ayudan para poder ser uno de los convocados en este certamen mundialista. Cambiar de club en cuestión de seis meses podría tenderle una mano para tener su mejor nivel.

Al parecer en Europa, Yáser Asprilla se ha quedado como una apuesta que nunca explotó y que solo se quedó en una promesa. Su poca participación en los tres equipos en los que ha estado en el ‘Viejo Continente’ complican su futuro y su presente en tierras europeas.