Nuevo problema para Medellín en la Copa Libertadores: "Situación complicada"

Aunque no está sacando los resultados en la Liga BetPlay 2026-I, el Deportivo Independiente Medellín viene dando de qué hablar en la Copa Libertadores que es el máximo objetivo en este año. Los antioqueños dejaron atrás a un duro rival como Liverpool de Uruguay y la competencia internacional seguirá en territorio uruguayo para la tercera fase.

Vea también: Lucho respaldó a Lorenzo en la Selección Colombia: "nos hemos preparado"

Sin duda alguna, el Medellín persigue el sueño de meterse en la fase de grupos de la competencia. Tendrá que dejar a Juventud las Piedras que ya hizo historia metiéndose en esta tercera fase de la competencia. El sueño arrancará en condición de visitante y terminará en el Atanasio Girardot en donde no ha podido triunfar en lo que va del año.

Pero, además de ese problema de terminar en casa, que, curiosamente, es lo que normalmente se pretende, dado que el impulso de la gente debería ayudar para conseguir los objetivos, al Medellín se le suma otro tema que lo complica, y, que, además, también será un obstáculo para los otros clubes en este torneo.

FEDERICO SPADA REVELÓ PROBLEMA PARA EL MEDELLÍN

Este martes 3 de marzo, el director deportivo del Independiente Medellín, Federico Spada pasó por Planeta Fútbol demarcando que esa reducción de jugadores inscritos se interpone a la Copa Libertadores y el cuadro antioqueño sí que lo ha sufrido por las incesantes bajas por lesiones, y, además, por su participación en este mismo certamen internacional en la categoría Sub-20.

Deportes Tolima, Santa Fe y Junior también persiguen el sueño del Medellín de ser protagonista en Copa Libertadores. Federico Spada afirmó que lo necesario es que cada uno tenga una buena participación en la competencia. El italiano también agregó que, “estamos en una situación complicada. Vamos a Montevideo y el viernes viajo con tres jugadores de Montevideo a Quito porque vamos a empezar la Copa Libertadores Sub-20".

Le puede interesar: Liga de Naciones de la Conmebol: fecha y horarios de la fecha 5, 6 y 7

La reducción de los inscritos hace de las suyas y complica al Medellín que, en Liga y en Copa Libertadores tendrá que priorizar la lista de convocados por las lesiones y por la Libertadores juvenil. “Tenemos los 20 Sub-20 en Quito con el equipo que pelea la Fase III de la Copa Libertadores. Mancilla, Loboa, Montaño, Maturana se van a quedar con el primer equipo, pero ya se vuelve una triple competencia, no solo es Liga y Copa Libertadores, sino la Copa Libertadores Sub-20", continuó el dirigente.

Este problema se originó por la reducción de los cupos de jugadores inscritos. La idea de Federico Spada es poder regresar a los 30 futbolistas en las plantillas, además, Spada fue uno de los primeros que se opuso a esta reglamentación, sabiendo también lo que podía ocurrir con lesionados, ausencias y Copa Libertadores Sub-20.

“EL CAMPEONATO NO AYUDA”; FEDERICO SPADA SEÑALA A LA LIGA BETPLAY

Además de ese tema que complica al club con los cupos disponibles para afrontar tres competencias, dos de ellas internacionales, Federico Spada también aprovechó y criticó al sistema del campeonato de la Liga BetPlay por la falta de organización y del poco tiempo de preparación para los distintos clubes.

Lea también: Sebastián Villa tendría asegurada en un 90 % su llegada a grande de Argentina

Federico Spada analizó este arranque liguero y destacó grandes problemas para lo que se viene, “ha sido un comienzo difícil, cuando entro al centro de alto rendimiento me encuentro con jugadores como Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Baldomero Perlaza, Daniel Cataño, Yony González, Léider Berrío que no están disponibles. Estamos jugando con varios jóvenes”.

Luego, además de las lesiones se refirió al sistema del campeonato en Colombia, “tampoco el formato del campeonato nos ayuda. En otros países se pueden hacer tres o cuatro semanas de pretemporada, acá nosotros fuimos el último equipo que jugó en el primer semestre y el último en jugar en el segundo semestre, los jugadores tienen diez o 14 días de descanso. Merecen más descanso, merecen trabajar y de pronto estas cosas no hubiesen pasado”.