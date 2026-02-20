Gerente deportivo de Nacional confirmó el futuro de Diego Arias

Atlético Nacional se roba el protagonismo nuevamente en el mundo del fútbol, ya que inició la Liga Betplay 2026 con un rendimiento irregular en donde terminaron cediendo terreno contra Deportivo Cali en el marco de la fecha 7, aunque todavía tienen algunos compromisos atrasados que no les permiten estar en plena forma en la tabla de posiciones.

Ahora el 'verde paisa' debe pasar la página de la derrota y volver a encontrar un camino ganador en la competencia local, pero también pensando en el reto internacional que se avecina, en donde tendrá que enfrentarse a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y en donde los hinchas se preguntan si de llegar a perder Diego Arias continuaría en el cargo.

Gustavo Fermani habló sobre la continuidad de Diego Arias en Nacional

Atlético Nacional en la temporada 2025 dejó escapar la oportunidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y tampoco pudo ser uno de los protagonistas de las finales que se llevaron a cabo a lo largo de la temporada de la Liga Betplay, por lo que estaría obligado a reivindicarse durante todo el 2026.

Para ello primero deberá alcanzar el primer objetivo, el cual es avanzar de ronda en la Copa Sudamericana dejando en el camino a Millonarios, con el cual se enfrentará en la fase previa en un partido único que se llevará a cabo el 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, para los fanáticos el panorama no es tan sencillo y hay bastantes cuestionamientos con respecto a la presencia de Diego Arias en el banquillo, ya que llegó como técnico interino, cuenta con poca experiencia y los hinchas esperaban ver un estratega de envergadura para una competencia internacional como lo es la Copa Sudamericana.

Frente a esta situación, Gustavo Fermín, gerente deportivo del club, aclaró las dudas sobre la supuesta salida de Diego Arias y le demostró su completo respaldo al decir que confiaba en su proceso y que no hay técnicos en carpeta.

"En carpeta siempre hay técnicos, pero nacional no está ni sondeando ni en búsqueda de un jugador, así que la continuidad de Diego no depende solamente del resultado contra Millonarios, nosotros vemos el trabajo que el esta haciendo día a día, como está gestionando la plantilla. Entiendo a la gente, la inquietud, hoy tenemos una nómina tan amplia que diego puede ir buscando variantes en el sistema táctico de cada partido y Digo busca posibilidades, lo trabaja y lo conversamos todos los días".

Edwin Cardona se pierde la Copa Sudamericana

La razón por la que Edwin Cardona no podrá jugar contra Millonarios es porque debe cumplir la sanción que le puso el ente al ser expulsado en el juego contra Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025 y la cual no ha cumplido en los torneos internacionales organizados por Conmebol.