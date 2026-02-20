Nacional le abre la puerta a Stefan Medina: "Desde hace cuatro mercados"

Para nadie es un secreto que en todos los mercados de fichajes de la Liga BetPlay, Atlético Nacional siempre espera dar golpes para poder competir en el torneo colombiano, y en copas internacionales. En este libro de pases llegó Milton Casco que ha dado de qué hablar, Juan Manuel Rengifo de la cantera ya está más afianzado, Alfredo Morelos se quedó para meterle más competencia al certamen.

Con Copa Sudamericana de por medio que es uno de los objetivos en este semestre, Nacional quiere seguir reinando en el mercado. Trajo a Cristian ‘Chicho’ Arango para cumplirle el sueño al jugador de vestir la camiseta verdolaga, y un sueño a los hinchas que querían ver al ex Millonarios en el club.

Entre todos los nombres que se manejan en Atlético Nacional, el club no ha dejado de soñar con el fichaje de un hombre de la casa que surgió del cuadro antioqueño y que se afianzó en México. Se trata nada más ni nada menos que de Stefan Medina. Para los directivos y para Gustavo Fermani es un objetivo traerlo de vuelta.

¿STEFAN MEDINA PODRÍA VENIR EN JUNIO A ATLÉTICO NACIONAL?

El nombre de Stefan ha sonado en varios mercados de Atlético Nacional, pero siempre termina renovando su contrato con Rayados de Monterrey. El zaguero que tuvo paso por la Selección Colombia es un anhelo de la institución, directivos y de Gustavo Fermani, director deportivo argentino.

Y es que, saben la importancia y la calidad del jugador que es un referente en México y sueñan con volver a tenerlo en sus filas. Gustavo Fermani estuvo en entrevista con el programa de Win Sports, Medio Tiempo, en donde le volvió a abrir la puerta al defensor.

Gustavo respondió que, “Stefan sí. Nosotros siempre decimos lo mismo, no tenemos nada que ocultar. Siempre me preguntaban por ‘Chicho’ si era un sueño nuestro. Hoy, nosotros, ‘Chicho’ y el hincha de Nacional está cumpliendo el sueño de tenerlo en la plantilla. El mismo caso es el de Stefan”.

Además, agregó que, “nosotros hace cuatro mercados que estamos acá y hace cuatro mercados que estamos soñando en traer a Stefan porque entendemos que no es solamente una jerarquía de lo futbolístico, sino de lo humano y lo que nos pueda aportar dentro de la plantilla. Ustedes saben bien que eso es muy importante para nosotros”.

Sentenció que Stefan les puede dar mucho, dado que lo que busca Nacional es, “¿vamos a traer a un jugador solo porque es buena persona? No, claramente no. Tiene que estar en su nivel, técnicamente bien y competitivo. Stefan hoy está en la plenitud. Nos puede dar mucho en lo futbolístico y en lo humano. Ojalá lo podamos concretar como hemos concretado muchos de esos sueños que hemos tenido”.

Habrá que esperar la decisión que tome Atlético Nacional en el mercado de fichajes con el nombre de Stefan Medina. El zaguero estuvo cerca de llegar, pero se terminó decantando por renovar su respectivo contrato con los Rayados de Monterrey. Seguramente, de Stefan también hay interés en regresar al club en algún momento.