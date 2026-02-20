Selección Colombia: el mensaje de CAV a Lorenzo ante la posible convocatoria a Falcao

El nombre de Radamel Falcao García volvió a instalarse en el debate de la Selección Colombia tras el rumor de una posible convocatoria para la Copa del Mundo 2026, y uno de los primeros en reaccionar fue Carlos Antonio Vélez.

El analista envió un mensaje claro este viernes 20 de febrero durante su espacio ‘Palabras Mayores’ de RCN y Win Sports, en medio de la polémica que generó la versión sobre una supuesta charla entre Néstor Lorenzo y el delantero.

La discusión surgió luego de que un periodista argentino revelara que el técnico habría hablado con el atacante sobre la posibilidad de llevarlo al Mundial, en un escenario en el que el liderazgo sería una de las razones principales para su convocatoria. Esa versión desató opiniones divididas en el entorno del fútbol colombiano.

En su intervención, que se puede apreciar entre el minuto 12:50 y 17:10 del video publicado en el canal de YouTube de DeportesRCN, Vélez fue directo al cuestionar el argumento del liderazgo como motivo central para llamar al goleador histórico de la Tricolor.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre Falcao y Selección Colombia

“Si a Falcao lo llevan para liderar, significa que las riendas del equipo no las tiene el técnico”, afirmó el periodista, dejando claro que, en su concepto, la autoridad y conducción del grupo deben recaer principalmente en el entrenador.

En esa misma línea, agregó: “Se supone que el líder número 1 es él”, en referencia a Néstor Lorenzo, sugiriendo que la estructura jerárquica del equipo no debería depender de un jugador para sostener el orden interno.

Vélez también planteó interrogantes sobre el proceso que se adelantó en las clasificatorias. “Si necesita líder, ¿no lo consiguió a lo largo de las Eliminatorias y lo tiene que traer?”, cuestionó, poniendo en tela de juicio la planificación deportiva.

No obstante, el analista dejó abierta la puerta a la convocatoria, siempre y cuando responda a criterios futbolísticos y físicos. “Ahora, si lo tiene que traer, que lo haga, pero en buenas condiciones”, puntualizó durante su comentario.

Lea también El delantero que sería ‘sacrificado’ si Falcao va al Mundial 2026

Además, fue enfático en que cualquier eventual llamado debe sustentarse en el rendimiento. “Si Radamel va a ir a la Selección Colombia, que esté en una buena condición”, remarcó, subrayando que el nivel competitivo debe ser el principal filtro.

Así, el debate sobre la posible presencia de Falcao en el Mundial 2026 sigue creciendo, ahora con la postura firme de Carlos Antonio Vélez, quien puso el foco en el liderazgo, la autoridad técnica y el estado físico del delantero como ejes centrales de la discusión.