Giancarlo Umaña, hijo de Diego Edison, será el DT de un equipo tradicional

Giancarlo Umaña, hijo del reconocido entrenador colombiano Diego Edison Umaña, está muy cerca de asumir el mayor reto de su carrera como director técnico en propiedad.

Según informó el periodista Mariano Olsen, Giancarlo Umaña será el nuevo entrenador de Aurora, uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano, y su anuncio oficial se daría entre este martes 6 y miércoles 7 de enero.

Para el vallecaucano de 43 años se tratará de su primera gran experiencia como entrenador principal, luego de varios años de formación y trabajo en cuerpos técnicos.

Trayectoria de Giancarlo Umaña, nuevo DT de Aurora

Durante su carrera, Umaña se desempeñó como asistente técnico de su padre en América de Cali y Junior de Barranquilla (Colombia), además de su paso por Juan Aurich en el fútbol peruano.

Más recientemente, Giancarlo trabajó como asistente técnico de Pedro Depablos en San Antonio Bulo Bulo, equipo del fútbol boliviano, lo que le permitió conocer de primera mano el contexto deportivo del país.

Ese conocimiento previo del medio aparece como un punto a favor para su llegada a Aurora, institución histórica que busca estabilidad deportiva tras un periodo complejo.

Aurora venía de atravesar una situación delicada luego de una sanción de puntos que lo había comprometido seriamente con el descenso.

Sin embargo, dicha sanción fue levantada, lo que permitió que el club asegurara su permanencia en la primera división del fútbol boliviano.

En ese escenario, Giancarlo Umaña asume el desafío de liderar a un equipo tradicional del país, con el objetivo de devolverle protagonismo y consolidar su proyecto deportivo.