Oficial: equipo de la Liga BetPlay informó que NO viajará a Venezuela

Un equipo de la Liga BetPlay desistió de viajar a Venezuela para cumplir con su plan de pretemporada, atendiendo la compleja crisis sociopolítica y de seguridad que se desató en ese país a partir del pasado 3 de enero, tras una escalada de hechos violentos y tensiones con el Gobierno de Estados Unidos.

Pues Llaneros FC, que tenía previsto desplazarse a territorio venezolano para disputar un partido amistoso y realizar actividades deportivas como parte de su preparación para la temporada 2026-I, desistió de hacerlo.

El conjunto de la Media Colombia había alcanzado un acuerdo para enfrentar en Carabobo a Academia Puerto Cabello, además de desarrollar sesiones de entrenamiento y trabajos conjuntos entre el 8 y el 12 de enero.

No obstante, el club colombiano decidió cancelar el viaje, priorizando la seguridad de sus jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, ante el delicado contexto que atraviesa Venezuela.

La determinación fue comunicada oficialmente a través de un comunicado, en el que Llaneros FC explicó que, tras analizar criterios de seguridad y logística, optó por no realizar la pretemporada internacional.

En el mismo mensaje, la institución agradeció a Academia Puerto Cabello por la invitación y la disposición mostrada durante el proceso de acercamiento institucional.

Como alternativa, Llaneros ajustó su planificación y ahora disputará dos partidos amistosos en Bogotá frente a equipos de la capital, encuentros que servirán como preparación previa al inicio de la Liga BetPlay 2026-I.

¿Se suspenden las competencias deportivas en Venezuela?

La situación en Venezuela ha generado preocupación en el ámbito deportivo, y se espera que en los próximos días entidades y federaciones tomen decisiones sobre la realización de competencias oficiales en ese país, dada la afectación a la población civil registrada en los recientes hechos.

Cabe recordar que, como consecuencia del contexto actual, la Liga Venezolana de Béisbol fue suspendida, un antecedente que refuerza la cautela de los clubes y organizaciones deportivas de la región.